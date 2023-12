Éppen egy hete kezdődött meg az Európai Unió tagállamainak kétnapos csúcstalálkozója Brüsszelben, mely hatalmas visszhangot kapott, nemzetközi portálok tömkelege cikkezett Orbán Viktor magyar miniszterelnökről. A XXI. Század Intézet vezető elemzője a szakértőközösségi oldalán elemezte az érkezett reakciókat – írja a Magyar Nemzet.

Álláspontjában kitért arra is, hogyan vélekednek Orbán Viktor politikájáról a hétköznapi emberek. Példaként a Die Welt Facebook-oldalára érkezett hozzászólásokat említette meg, melyek között olyan vélemények olvashatók, hogy „Orbán mindent jól csinál”, és „Orbán az egyetlen épelméjű ember az EU-ban”. Arra pedig, hogy Brüsszel a jövőben megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Kijevvel, azt írta egy felhasználó: „Ukrajna csatlakozása – mint a valaha létezett egyik legkorruptabb és jelenleg is háborúban álló ország – teljes őrültség. Először a gazdaság és a jólét megy tönkre, most pedig az uniós polgárokat akarják veszélybe sodorni. […] Mondhatjuk, hogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy Orbán most létezik”.

Hamar egyértelművé válik, hogy az emberek pontosan látják, hogy mi a helyzet, és azt is, hogy jelenleg egész Európában egyvalaki képviseli a véleményüket

– fogalmazott Deák Dániel.

A szakértő hangsúlyozta, Németországban a balliberális elit azért fizeti újságíróit, hogy szépeket írjanak róluk, ám hazánkban is hasonló a helyzet:

a baloldali politikusok és a dollármédia teljes fokozaton tolja a háborús uszítást, támogatja a szankciókat, és ha rajtuk múlna, Magyarország uniós pénzei már rég úton lennének Ukrajna felé

– fogalmazott.