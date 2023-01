Korányi Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadójaként is tevékenykedett korábban. Mivel az amerikai pénzek miatt sérülhetett az ország szuverenitása, az ügyben az Alkotmányvédelmi Hivatal is vizsgálódik, pénzmosás és sikkasztás gyanújával nyomozást indított a rendőrség, valamint költségvetési csalás miatt a NAV is eljárást rendelt el.