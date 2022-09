Cikkünk frissül!

Magyarország minden olyan döntést támogat, ami közelebb hozza a békét

Az ukrajnai háború miatt a globális biztonságunk forog kockán – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

„Ha eljönne a béke, akkor kontrollálni tudnánk az inflációt, az irracionálisan emelkedő energiaárakat és vissza tudnánk állítani az élelmiszerellátás biztonságát is globális szinten” – mondta Szijjártó Péter. Magyarország minden olyan döntést támogat, amely közelebb hozza a békét, de nem fogja támogatni azokat, amelyek meghosszabbítják a háborút. Részletek ITT olvashatók.

Más országok is lépnek

Az Egyesült Államok után Románia, Bulgária és Lengyelország kormánya is felszólította az Orosz Föderációban tartózkodó állampolgárait, hogy sürgősen távozzanak az országból. Arra számítanak, hogy a katonai mozgósítások elől menekülő oroszok nagy száma miatt később még nehezebbé válik a határátlépés.

Amerikai figyelmeztetés

Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége biztonsági riasztást adott ki, és felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy haladéktalanul hagyják el Oroszországot. Közleményükben arra figyelmeztetnek, hogy az orosz kormány mozgósítása keretében behívhatják harcolni az orosz-amerikai kettős állampolgárokat. Az amerikai állampolgároknak nem szabad Oroszországba utazniuk, a már ott tartózkodóknak pedig haladéktalanul el kell hagyniuk Oroszországot.

Terrorizmust támogató országgá minősíttetnék Oroszországot

A szankciókkal foglalkozó nemzetközi munkacsoport által készített jelentés arra a következtetésre jutott, hogy Oroszországot immár a „terrorizmus állami támogatójának” kell nyilvánítani, és elérte a terrorista állam jogi definícióját az Egyesült Államok és Kanada törvényei szerint. Andrij Jermak, az ukrán Elnöki Hivatal vezetője a jelentés fényében átfogó amerikai és európai szankciókat szorgalmazott, miután Ukrajna Oroszországot a Balti-tenger alatti Északi Áramlat vezetékek szabotázsával vádolta meg.

Hibrid hadviselés

Politikusok Európa-szerte arra figyelmeztetnek, hogy a két Északi Áramlat gázvezeték feltételezett szabotálása a hibrid hadviselés új szakaszát vetítheti előre a sebezhető energiainfrastruktúra ellen Ukrajna támogatásának aláásása érdekében. Norvégia miniszterelnöke, Jonas Gahr Store kijelentette, hogy országa fokozni fogja katonai jelenlétét az energialétesítményeknél, miután az ország Európa legnagyobb földgázszállítójává válik.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. szeptember 28-án az ukrán-magyar határszakaszon 6632 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4824 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 149 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást – közölte a rendőrség.

Oroszország sorozóközpontot nyit a grúz határon

Oroszország napokon belül sorozóközpontot nyit a grúz határon, ahol hatalmas sorok alakultak ki az egy hete elrendelt tartalékos mozgósítás elől külföldre menekülő orosz férfiakból és családjaikból. A Verhnij Larsz határátkelő tisztjeinek az lesz a feladatuk, hogy kézbesítsék az idézést a „mobilizációs korú polgároknak”. 60 orosz belügyi alkalmazott már megjelent az átkelőnél, de a „rendkívül feszült” helyzet miatt egyelőre nem nyitották meg a sorozóirodát. Verhnij Larsznál két nap alatt több mint 20 ezren hagyták el Oroszországot. Hosszú kilépő sorokról számoltak be a hatóságok a Mongólia és a Kazahsztán felé vezető határátkelőhelyeken is. Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök kedden azt mondta, hogy megvédi a „reménytelen helyzet” elől menekülő oroszok biztonságát és jólétét. Az orosz védelmi minisztérium szintén kedden azt közölte, hogy nem kéri azoknak az orosz állampolgároknak a kiadatását, akik külföldre utaztak, hogy elkerüljék a hadseregbe való besorozást.

Újabb 1,1 milliárd dolláros amerikai segély Ukrajnának

Az Egyesült Államok további 1,1 milliárd dollár segélyt nyújt Ukrajnának, 18 db HIMARS rakétarendszer és egyéb fegyverek finanszírozásával, amelyekkel az Oroszország által az ukrán csapatok ellen használt drónokat semlegesítenék. A legújabb támogatási csomagot az ukrán biztonsági segítségnyújtási kezdeményezés keretében biztosítják, amely fegyverek és felszerelések vásárlására vonatkozó szerződéseket finanszíroz. Ezzel közel 17 milliárd dollárra nő az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyek összege a Biden-kormány hivatalba lépése óta. A tisztviselők névtelenül adtak meg részleteket a csomagról, mert még nem hozták nyilvánosságra.

Moldova a biztonsága miatt aggódik

Moldovának fokoznia kell a védelmet, mert Oroszország nem tartja tiszteletben a semlegességét – mondta Maia Sandu nyugatbarát elnök szerdán a nemzeti televíziónak. „Moldova semleges ország,... de most Oroszország nem tartja tiszteletben semlegességünket, hadseregét Moldova területén tartja. Ezért meg kell erősítenünk védelmi képességünket” – mondta Sandu asszony. Az Ukrajnával és Romániával határos Moldova idén kérte felvételét az Európai Unióba, és határozottan elítélte Oroszország ukrajnai invázióját. Moldova Európa egyik legszegényebb országa idén valamivel több mint 1 milliárd lejt (196,97 millió dollárt) – bruttó hazai termékének 0,45%-át – különítette el védelmi kiadásokra.

Mégsem biztos a szabotázs

Az Egyesült Államok még mindig tanácstalan abban a kérdésben, hogy az Északi Áramlat gázvezetékeiben keletkezett károkat szabotázs okozta-e. Egy magas rangú amerikai katonai tisztviselő név nélkül nyilatkozva azt mondta, hogy csak egy szakértői vizsgálat után lehet biztosan kijelenteni, hogy mi történt. Arra a kérdésre, hogy kizárható-e az Egyesült Államok részvétele az eseményekben, a katonai tisztviselő azt mondta: „Abszolút nem vettünk részt benne.”

Sűrű napja volt az ukrán elnöknek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt éjszakai videóüzenetében, hogy a szerdai nap folyamán telefonon tárgyalt Nagy-Britannia és Kanada miniszterelnökével, Németország kancellárjával, Törökország elnökével, valamint az ENSZ főttikárával is. A megbeszéléseken Ukrajna katonai támogatása, a Moszkvával szembeni szankciók szigorítása és az ukrán gabonaexport is szóba került. Az ukrán elnök elégedetten fogadta, hogy tárgyalópartnerei nem fogadják el az oroszok által megszállt régiókban rendezett népszavazások eredményeit. „Köszönjük mindenkinek az egyértelmű támogatást. Köszönöm mindenkinek, hogy megértette álláspontunkat” – mondta Volodimir Zelenszkij. „Ukrajna nem tűrheti el, és nem is fogja eltűrni, hogy Oroszország bármiféle kísérletet tegyen földünk elfoglalására” – fogalmazott.