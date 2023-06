Madonnára eszméletlenül találtak rá, ezért sürgősen kórházba kellett szállítani és intubálták. A menedzsere közleménye szerint a 64 éves énekesnőt egy New York-i kórház intenzív osztályán kezelik, miután egy "súlyos bakteriális fertőzésben" szenved. Guy O'Seary azt is hozzátette, hogy a hatgyermekes édesanya "várhatóan teljesen felépül", az "egészsége javulóban van", de még napokig orvosi ellátásra szorul. Éppen ezért el kell halasztaniuk Madonna Celebration turnéját is, amely a jövő hónapban indult volna.

A Page Six úgy értesült, hogy Madonna még szombaton lett rosszul és rohammentővel vitték kórházba. Legidősebb gyermeke, a 26 éves Lourdes Leon végig vele maradt a kórházi kezelés alatt.

Se a család, se a menedzser nem részletezte, milyen baja van Madonnának, csak azt ismerték el, hogy súlyos fertőzést kapott, intenzív osztályon van. Nem tudni, mikor lesz elég jól ahhoz, hogy elhagyhassa a kórházat és azt sem lehet tudni, mikor tudja elkezdeni a koncertezést - írja a Bors.