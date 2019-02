A tatai énekes 2017-ben képviselte hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. Most Caramellel közös szerzeményével, Az én apámmal indul újra a versenyen.

Pápai Joci 2017-ben az Origóval óriási sikert aratott, most szombaton pedig újra A Dal színpadára áll a harmadik válogatóban. Ezúttal Az én apám című szerzeménnyel, amelynek szövegírója Molnár Ferenc Caramel, a zenét pedig ketten szerezték.

Ahogy korábban az Origo is idézte, Joci szerint a dal elsődleges feladata az, hogy eljusson az emberek szívébe, és gyógyító szerként hasson. Nemcsak azoknak szól, akiknek nagyon jó kapcsolata van vagy volt az édesapjukkal, hanem azoknak is, akiknek nem sikerült jó kapcsolatot ápolniuk. Szól azoknak, akik olyan szerencsések, hogy még él az édesapjuk, és azoknak is, akiknek már nem. Hozzátette: ennek a dalnak gyógyítania kell. Kell a gyógyszer az embereknek, hogy az érzéseiket, veszteségeiket, múltjukat fel tudják dolgozni, és hogy eddig szinte mindenki könnyezett, aki meghallgatta.

A Caramellel közös munkáról azt is elárulta a tatai énekes, hogy amikor elkészült a közös dal, Caramel azt mondta, hogy szerinte még soha nem volt ilyen jó dala egyiküknek se.

– Olyan művészről beszélünk, aki a mostani generáció legtehetségesebb és legértékesebb egyike, nem semmi, hogy így véleményezte. Jó találkozás volt, minden tekintetben – tette hozzá, kiemelve, hogy nem akar legyőzni senkit, csak méltó helyére szeretné juttatni a dalát, oda, ahová való.

„Ha megint úgy hozza a sors, hogy én képviselhetem a hazámat, akkor azt újra nagy tisztességgel, és nagyon büszkén teszem meg.”

Ha Jocinak összejönne a duplázás, ő lenne az első magyar előadó, aki kétszer is képviselheti az országot a dalfesztiválon.