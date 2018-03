Kéri Gerzson ’91 óta rögzíti a múltat a jövőnek

Emlékmentő. Egyetlen szóba így tömöríthető mindaz, amit Kéri Gerzson több mint negyedszázada csinál önmaga, de sokkal inkább mások örömére. Lakóhelyének közösségi eseményeit 1991 óta rögzíti kamerákkal, mostanában pedig digitalizálással menti meg a jövő számára régi felvételeit is.

Tősgyökeres helybéli, hiszen itt született 1954 novemberének legutolsó napján. Apja Budapesten nőtt fel, s autóbuszvezetőként járt a községben, ahol megpillantotta az édesanyját. A két szempár találkozásának következményeként jött világra ő. Az általános után az oroszlányi szakiskolában lett emelt szintű géplakatos; később szakközépiskolát végzett.

Első és azóta is egyetlen munkahelye a Fejér megyei közlekedési vállalat, melynek „lánykori” neve Alba Volán, a jelenlegi pedig Közép-nyugat Magyarországi Közlekedési Központ. Több beosztás ellátása után jelenleg a móri telep fenntartásvezetője.

Tévés pályafutása 1991-ben kezdődött, amikor lakossági hozzájárulással Súron is kiépült a kábeltévé-hálózat. Neki már akkor volt egy Philips vállkamerája és egy négyfejes Akai videomagnója, ezért a kábelrendszert kiépítő vállalkozó megkérte, hogy készítsen felvételeket a falu életéről, s adja le azokat, meg néhány népszerű filmet videokazettákról. Megtette, s ennek köszönhetően jelentősen megemelkedett a kábelhálózatra rákötők száma.

Felvételei sokáig lesznek láthatók Kéri Gerzson nem csak édesapjától örökölte meg ritka keresztnevét, de fiának is tovább adta. Nem csak ő, hanem Erika lánya is megajándékozta már egy-egy unokával, de egyikük sem lett Gerzson. A pici lány szintén Erika, a kicsi fiú pedig Salamon. Sajnos az ő növekedésüknek felesége már nem örülhet a jövőben, mert az idei esztendő első napjaiban súlyos betegségben váratlanul elhunyt. Párjának elvesztése mélyen megrendítette; azóta alig találja a helyét, de azért igyekszik helytállni továbbra is mindenhol. Azt mondja, hogy a sok éve készített felvételek digitalizálása arra is jó neki, hogy ne szomorkodjon, elterelje figyelmét fájó gondolatairól. Sokat segít ebben a régi képsorok újranézése, melyek között nem csak hivatalos tanácskozások és ünnepségek pillanatképei peregnek le újra, hanem jó hangulatú, vidám rendezvényeké is.

Három évvel később, 1994-ben kérte a képviselő-testületet, hogy négyszázezer forintból hozzanak létre egy kisebb stúdiót, de elutasították, ezért nem készített több műsort. Olyan nagy lett a felháborodás, hogy a döntéshozók kénytelenek voltak megváltoztatni álláspontjukat. Akkortól továbbra is ő lett a technikai vezető, Baumann László tanár úr pedig a műsorvezető-riporter. Az ő szerepét a későbbiekben Kadlecsik Gyöngyi vette át, aki jelenleg a falu jegyzője.

Idővel a parabolaantennák népszerűbbek lettek a kábeltévé-hálózatnál. Olyannyira, hogy az utóbbi meg is szűnt. Ekkorra 17 éves kamerája már annyira elavult, hogy javítani sem lehetett, ezért a képviselő-testület vásárolt egy modern, digitális kamerát, amit a mai napig használ. Az ezzel készített felvételek a Youtobe-on láthatók a SúrTV illetve a SúrTV2, továbbá a SúrTV ARCHÍV elnevezésű tárhelyeken.

Ez utóbbin főleg a 2010 előtt készített, még VHS-kazettákon rögzített műsorok, amiket néhány hete kezdett el digitalizálni. Ezeket nem CD-re írja át, hanem számítógépre, így unokáink unokái is láthatják majd mindazt, hogy mi minden történt Súron 1991 óta. Több mint száz órányi felvételt ment így át a jövőnek. Úgy számolja, hogy e nagy munka befejezéséhez minimum egy évre van szüksége, de lehet, hogy többre. Bármennyi is legyen végül, mindenképpen megéri.