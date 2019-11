Újabb milliós értékű vadludak érkeztek Tatára

Már 22 ezer vadlúd érkezett Tatára és környékére, köztük több ritka és védett példány is. A számuk még gyarapodni fog a jövőben.

A Magyar Madártani Egyesület megyei csoportja a Facebookon számolt be arról, hogy bár a vadludak száma az előző év hasonló időszakához képest kevesebb, de már így is sokan érkeztek meg Tatára és környékére: összesen 22 ezer példány van jelen a Tatai Tavak Ramsari Területen, melyből 7000 példány az Öreg-tavon éjszakázik már.

Hozzátették: a tömegben a nagy lilik és nyári lúd mellett feltűnt 12 tundralúd, egy apácalúd, és a szezon első kis lilikje. A kis lilik fokozottan védett állat, természetvédelmi értéke egymillió forint Nem ő az első védett faj, amely megérkezett, a szintén egymillió forint eszmei értéke van a vörösnyakú lúdnak is, amelyből már tizennégy példány feltűnt nálunk, és várhatóan még több vándormadár érkezik még hozzánk. Mint megtudtuk, több színes nyakgyűrűvel jelölt egyedet is sikerült találni a vadludak között. Az elmúlt napokban azonosításra került 8 magyar, 3 svéd, 1 finn és 1 cseh gyűrűs nyári lúd, valamint 1 orosz és 1 holland jelölésű nagy lilik is.

Nyomatékosan kérnek mindenkit, akik a tatai Öreg-tóhoz látogatnak, hogy a part menti sétányról figyeljék a vízimadarakat, a leeresztett tómederbe ne menjenek le, mivel ezzel komolyan megzavarhatják az állatokat. Ahogy arról már korábban is írtunk, a madarak megzavarása azért is veszélyes, mert a vak sötétben bárminek nekirepülhetnek, súlyos, akár halálos sérüléseket is szenvedve, ráadásul megszűnik biztonságos, nyugodt „szálláshelyük”. Többek között ezért korlátozták Tatán a tűzijátékok használatát is november 1. és február 28. között.

A csoport tagjai és kollégáik pedig mindeközben gőzerővel dolgoznak a 19. Tatai Vadlúd Sokadalom előkészítésén, amelyet november 30-án tartanak majd.