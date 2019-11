Hátborzongató felvétel: sikítva menekültek a vadludak a tatai éjszakában

November 3-ra virradó éjszaka vadludak rikoltozása verte fel Tata központját. Utánajártunk, mi lehet a szokatlan időpont és a szokatlan hanghatás oka.

Tekintettel arra, hogy három évvel ezelőtt valakik lámpákkal terrorizálták az Öreg-tavon pihenő vadludakat, és sajnos annak a rémületnek madáréletet is követelő menekülés lett a vége, így éltünk a gyanúperrel, hogy ezúttal sem egy átlagos vonulás hangjait halljuk. Megerősítette bennünk ezt az érzést az is, hogy vadludakat napkelte és napnyugta idején szoktunk látni-hallani, az éjszaka közepén viszont szinte soha. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Komárom-Esztergom Megyei Helyi Csoport titkárához, Szabó Mátéhoz fordultunk, aki épp a minap számolt be a Tata környékén már megszállt vándormadarak számáról.

A történeti hűség kedvéért jegyezzük meg: egészen pontosan háromnegyed kettő körül, a Gyöngyház mellett, nagyjából a vár és Interspar irányából érkezhettek a vadludak, és a körforgalom felé repülhettek tovább, már amennyire a vak sötétben, a hangjuk alapján megállapítható volt. Az biztos, hogy a garázssori tömbök fölött igencsak élesen rikoltoztak. Hangjukat telefonnal rögzítettük.

Szabó Máté kérdésünkre megerősítette: tényleg megriadt vadludakat lehet hallani a felvételen. Jelenleg körülbelül 10 ezren vannak Tata környékén, akik három különböző vizes élőhelyen aprózódtak szét. Vasárnap reggel, a kirepülés során az Öreg-tavon négyezer példányt számoltak meg, akik ott éjszakáztak, de azt nem tudják megmondani, hogy a felvételen hallható csapat vajon visszatért-e a tóra, vagy máshova ment át. Hozzátette: az éjszakai kirepülés valóban lehet valamilyen zavarás következménye.

Az viszont biztos, hogy a következő hetekben lehet számítani arra hogy erősen növekedik majd a vadludak száma, ez pedig felelősséget is jelent, nem csupán látványosságot. Az Öreg-tó biztosítja az itt megpihenő, telelő madarak nyugalmát, és elsősorban ezért nyilvánították természetvédelmi területté, ezért lett Natura2000 Különleges Madárvédelmi terület, illetve ezért vált a Ramsari Egyezmény részeként nemzetközi jelentőségű vizes élőhellyé. A pihenő sokezernyi madár megzavarása egyébként természetkárosításnak minősül és súlyos bírsággal is sújtható.

A madarak megzavarása roppant veszélyes, ugyanis a rémült állatok a vak sötétben bárminek nekirepülhetnek, súlyos, akár halálos sérüléseket is szenvedve, ráadásul megszűnik biztonságos, nyugodt „szálláshelyük”. Többek között ezért korlátozták Tatán a tűzijátékok használatát is november 1. és február 28. között.

Épp ezért nem tanácsos a reggeli kihúzás és az esti berepülés idején sem (éjszaka meg pláne) az Öreg-tó medrében mászkálni: a madarakat könnyű megrémiszteni, ijedtükben pedig, ahogy már írtuk, meg is sérülhetnek. Ha valaki azt látja, hogy valakik mégis zavarják a vándormadarakat, célszerű értesíteni a hatóságot, vagy a madártani egyesület megyei csoportját, vagy épp a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatot, amelynek ügyeleti száma +3630/6634625.