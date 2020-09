Koronavírusos az Eötvös egyik diákja is

A Tatai Református Gimnázium után újabb helyi középiskolában bukkant fel a koronavírus: az Eötvös József Gimnáziumban.

A városban terjedő híreket, miszerint az Eötvösben is felbukkant a koronavírus, a tatai önkormányzat részéről erősítették meg a Kemma.hu-nak. Mint megtudtuk, egy diák tesztje lett pozitív, emiatt egy osztályt csütörtökön haza is küldtek az iskolából. Jelenleg a polgármesteri hivatalban is arra várnak, hogy eldőljön, hogyan folytatódhat a tanítás az intézményben.

Ami biztos, hogy péntek reggel elkezdődött az oktatás az Eötvösben. A gimnázium honlapján elérhető járványügyi tájékoztató szerint az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja, és kérik a szülőket, hogy amennyiben egy gyermeknél tüneteket észlelnek, az Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

A rendelkezésben arról is írnak, hogy a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél igazolt fertőzés van, de kérik, hogy arról is azonnal értesítsék az iskolát, ha egy tanuló kontaktszemélyként hatósági karanténba került. A hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni, amikor a tanuló újra iskolába jön.

Az Eötvös a második tatai középfokú iskola, ami érintett a Covid második hullámában. A hét elején a református gimnáziumban kedden álltak át a digitális oktatásra, miután egy pedagógus tesztje pozitív lett és karanténba került egy osztály és 27 dolgozó.