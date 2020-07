A Covid utáni első testületi ülésen átadták az év közszolgálati dolgozója díjat, elköszöntek az eddig jegyzőtől és bemutatták az utódját is Tatán.

A koronavírus-járvány után először ült össze július 8-án reggel a tatai képviselő-testület. A tanácskozás elején adták át az év közszolgálati dolgozója díjat Barassó Miklósnénak, aki 1992 óta dolgozik a hivatalban. Méltatásakor elhangzott: munkáját az alaposság, a pontosság, az adatok védelmének maximális biztosítása jellemzi, nagy szakértelemmel segíti a kollégákat, a háttérben olyan biztonságot ad a munkákhoz, mindemellett pedig rendszerszemlélete, új módszerek iránti fogékonysága is példamutató.

Michl József polgármester ezek után dr. Kórósi Emőke jegyzőt méltatta. Mint ismert, a jegyző kérte köszolgálati jogviszonyának megszüntetését, amelynek rételmében augusztus 16-tól már nem ő látja el ezt a feladatot. A polgármester úgy fogalmazott: nehéz szívvel fogadta a kérést.

– Természetesnek vesszük ha valaki egy egész életen át akar egy helyen dolgozni, és van, aki hosszú idő után egy másik szép feladatot vállal. Hálás szívvel köszönjük az a szolgálatot, amit végzett a hivatalban – fogalmazott, méltatva a jegyző asszony lelkiismeretességét, munkáját, hozzátéve, hogy Kórósi Emőke mintegy három évtizede Magyary Zoltán szellemiségében tevékenyedik, mindent megtett az ügyfélbarát ügyintézésért, a jó légkörért. A városvezető hozzátette: a nyári szünet előtti utolsó ülés talán a legméltóbb arra, hogy megköszönjék a jegyző eddigi szolgálatát, és sok sikert, örömet kívánjanak neki az új területen, amelyet választott.

Dr. Kórósi Emőke távozásával új jegyzőt is kellett keresni: a pályázatra öten jelentkeztek, és dr. Horváth Józsefet választotta végül a polgármester. Az új jegyző, aki augusztus 17-én lép hivatalba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára volt, előtte a Corvinus Egyetemen dolgozott. A kétezres években az Államkincstár megyei, majd közép-magyarországi regionális igazgatóságának vezetője volt. Tatabánya alpolgármestereként dolgozott 1994-1998 között, és tagja volt az első szabadon választott országgyűlésnek 1990-94 között. A parlament.hu-n elérhető életrajza szerint ezen időszakban az országgyűlés jegyzője is volt, valamint alkotmányügyi törvény előkészítő és jogi bizottság tagja és alelnöke is. A városvezető szerint minden olyan feltétellel rendelkezik, ami méltóvá teszi Tata jegyzőjeként dolgozni.

A közszolgálati egyetem a közelmúltban, az első szabad országgyűlés megalakulásának 30. évfordulója kapcsán idézte fel, hogy intézmény volt főtitkára dr. Horváth József az MDF legfiatalabb országgyűlési képviselője volt annak idején. Jogászként az alkotmányügyi bizottságban dolgozott, fontos törvények megalkotásának volt aktív részese.