30 éve indult a Gábor Hentes, és még vannak tervei a tatabányai „húsos” dinasztiának

Harminc év egy ember életében is hosszú időnek számít, egy vállalkozás esetében pedig igazi ritkaság, hogy negyedik aktív évtizedét kezdi meg és jelenleg is nagy tervekkel tekint a jövőbe. 1990. február 28-án, épp három évtizede váltotta ki vállalkozói engedélyét Rotyis Gábor, a Gábor Hentes alapítója, amely meghatározó hentesüzlet-lánc lett Tatabányán.

Igazi hentescsaládba született Rotyis Gábor, és az ő gyermekei is viszik tovább a családi vállalkozást, amelynek megalapozása 30 éve vette kezdetét. Talán nem túlzás a dinasztia szót használni rá, rájuk, ahogy a „húsos” családfát megismerjük, pláne, hogy ennek a szakmának köszönheti feleségét, Andreát is a Gábor Hentes alapítója.

– Dédapám, nagyapám is hentes volt. Ők építették a második világháború után azt a házat, ami ma is áll az egykori Kerék csárdával szemben. Ott üzemeltetett a Berendi család vendéglőt és húsboltot Felsőgallán. Kiskoromtól mentem a papához mindig a boltba. A fehér csempék, fehér kötények világa nagyon megtetszett, és elhatároztam, hogy én is hentes leszek. A nagybátyám és édesanyám testvére is hentes volt, sokszor segítettem nekik is a kertvárosi boltjukban, majd nem sokkal később jelentkeztem a kereskedelmi iskolába – idézte fel a kezdeteket Rotyis Gábor, aki a szerelmet is a szakmájának köszönheti. 1982-ben kezdte szakmai gyakorlatát Tatabányán, az üzletbe pedig sokszor bejárt mesterének, Bagdi Lászlónak a lánya is. A találkozásokból szerelem lett, a mesterből pedig após, aki egyébként a mai napig velük dolgozik.

Az iskola után a katonaság várta, de a szakmától itt sem szakadt el. Konyhaszolgálatosként minden héten disznót kellett vágni, így nem esett ki a gyakorlatból. A nyolcvanas évek végén már érezni lehetett a változás szelét, ezért ő is új utakat keresett, így lett magánkereskedő 22 évesen.

– A Generál Kereskedelmi Vállalatnak volt egy üzlete Felsőgallán, amelyről megtudtam, hogy nem kívánják tovább üzemeltetni, így megragadtam az adódó lehetőséget, és kezdetekben azt béreltem ki. Ekkor a feleségem már várandós volt a nagyobbik lányommal. Valamennyi félretett pénzünket az engedélyekre és a nyitáshoz nélkülözhetetlen eszközökre költöttük el, majd kölcsönkértünk két féldisznót, és azzal megnyitottunk – mesélte 1990 első hónapjairól Rotyis Gábor.

– Nem sok idő telt el és Dózsakertben elindítottuk az első saját boltunkat, majd a Kodály téren, Sárberekben és a Vadász úton tudtunk új üzletet nyitni. 1993-ban kezdtünk dolgozni Dózsakertben, és máig működik az a bolt, pedig amikor a 90-es évek közepén nagy volt a munkanélküliség és hatalmas az infláció, nagyon aggódtunk a beruházásra felvett hitel visszafizetése miatt, de – a sok munkának, energiaráfordításnak és olykor némi szerencsének köszönhetően – sikeresen vettük azt az akadályt is. Büszkén mondhatom, hogy ma már minden üzlet a saját tulajdonunk – összegzett Rotyis Gábor, akinek felesége a vállalat napi irányításában, illetve a szervezésben aktívan részt vesz, de két, közgazdász lánya is velük dolgozik, igaz, a nagyobbik most épp otthon van a 9 hónapos kisunokával. Gábor hozzátette: mindig is nagyon jó hentesekkel és eladókkal dolgoztunk, a fejlődésünknek ők is szilárd alapjai voltak, és talán a mostani csapat az egyik legjobb, akikkel nap mint nap együtt dolgozunk.

– A boltjainkban való értékesítésen kívül közintézményeknek és mintegy 180 étteremnek szállítunk húsárut főként megyénkben és a főváros területén. Egy nap mintegy 100-120 félsertést dolgozunk fel, de nagy mennyiségben érkezik hozzánk napi szinten friss csirkehús is. A húsokat szeleteljük, csomagoljuk, mondhatni konyhakészre előkészítjük a megrendelőknek – sorolja a tulajdonos. Ennyi feladathoz profi háttér is kell, amihez korszerű folyamatirányítási programot dolgoztunk ki. A megrendelések kezelése egészen a számlázásig egy online rendszeren keresztül történik, amellyel az adminisztráció terén rengeteg energiát takarítunk meg.

Mindezek hallatán és az üzletben látottak alapján nem csoda, hogy sikerükre közelmúltban a Forbes Magazin is felfigyelt, és többoldalas cikkben mutatta be mindazt, aminek a Gábor Hentes sikereit köszönheti.

Ebből is látszik, mennyit változott a világ 30 év alatt. Anno még pénztárgép se volt, papíron ceruzával, vagy fejben számoltak a hentesek, de a mai rohanó világ folyton újabb és újabb kihívás elé állítja a „húsos” szakmát, így Gáborékat is. Ők pedig fel is készültek ezekre, jelenleg is folyamatos fejlesztéseken dolgoznak a forgalmazott termékek, a boltok és a munkakörülmények tekintetében is.