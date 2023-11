Hetvenöt éve hatalmas munkálatoktól volt hangos Almásfüzitő. Itt épült fel akkoriban ugyanis a Hároméves Terv keretében nemcsak az ország, de egész Európa egyik legnagyobb timföldgyára. A bejátszás tanúsága szerint a munkák költsége körülbelül 300 millió forint volt és így ez az akkori terv legnagyobb beruházása volt. A híradás büszkén említi, hogy a legmodernebb eszközökkel épülő gyártelep korszerű berendezésével nemcsak a hazai alumíniumkohókat látja el nyersanyaggal, hanem külföldi exportra is dolgozik. A képeken feltűnik a 60 méter magas vastorony, egy betonszállító felvonó, s látni lehet, ahogy a torony tetejéről mozgatható, lejtős vályún át a betonozás helyére folyik az anyag, így építette a torony maga körül az új épület 55 méter magas vasbetonvázát.

A gyár építését egyébként, ahogy annak idején az MTI beszámolt róla, 8 hónappal a kitűzött határidő előtt fejezték be, és 1950. november 2-án adták át. A hatalmas épületekből álló gyár rengeteg embernek biztosított munkát évtizedeken keresztül. Bejáratánál ma is hirdeti a felirat: náluk a munka becsület és dicsőség dolga (volt). 1997-ben, 47 évvel felavatása után zárták be a kapuit.