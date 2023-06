Heroldné Hájos Júlia, az egyik most lemondott képviselő nyílt levelében azt írta, hogy eredetileg július 31-ét szerették volna a fórum időpontjának, de az augusztus 31-i dátumig lesz biztosan megismerhető minden részlet a gyártási technológiáról. Tóth Károly szintén lemondott. Indoklása szerint többek között azért, mert most is csak minimális információhoz jutott, ráadásul soha nem kapott pontos képet a város pénzügyi helyzetéről sem. Szerinte a polgármesternek a település érdekét kellene képviselnie, nem egy kínai cég és a kormány elképzeléseit és most le kellene mondania.

Dr. Szentirmai István polgármester is újabb nyílt levelet írt, amelyben jelzi, hogy jogos elvárása a lakosságnak a részletes tájékoztatás, amit a beruházó megtesz, de egyelőre annyit tudni, amit már megosztott. Ezek szerint a környezetet nem károsító zárt rendszerű, csúcstechnológiás üzem építéséről döntött a befektető és a kormány. Támogatja az elképzelést, mert olyan előnyöket jelent majd Ács számára hosszú távon, ami végre kiemelheti ezt a várost is arra a szintre, ahol a környezetében lévő sikeres települések vannak.

Azt írja, hogy nem fizikus vagy kémikus, de állatorvosként rendelkezik olyan ismeretekkel bizonyos anyagok tekintetében, hogy kijelentse: ez nem akkumulátor gyár, hanem egy autóipari alkatrészt gyártó üzem, ami nem veszélyesebb, mint egy gyógyszergyár. Hozzáteszi: az esküjéhez hűséges maradt és az is marad azok sértő megnyilvánulásai ellenére is, akik vagy az ismeretek hiányában, vagy politikai okokból támadják ezt a beruházást és személy szerint őt.

Megjegyzi: a képviselő-testület 5 tagja úgy gondolta, hogy nem folytatja a munkát. Annak ellenére sem, hogy lesz lakossági fórum és feláll egy szakmai csoport, aminek ők is tagjai lehettek volna. Meggyőződése szerint a csoportos félrevonulással azt demonstrálják, nem lehet bízni a várost vezető polgármesterben, és a közelgő választáson a saját malmukra hajthatja a vizet, ha rágalmakkal és hazugságokkal gyengítik meg azt, aki jelenleg a város élén áll. De a polgármester szerint ez nem sikerülhet, mert számára ez a munka nem a hatalomról, hanem a szolgálatról szól. Mint írja: épülni fog Ács külterületén, mintegy 6 kilométerre egy üzem, ami nagyon jelentős adóbevételt hoz majd a városba. Előreléphetnek, fejleszthetnek, elérhetik mindazt, amire eddig nem volt lehetőségük. Megjegyzi: sok hazugsággal felállt 5 képviselő, de a helyükre újak érkeznek, akikkel bízik benne, hogy együtt tud dolgozni, mert bár soha nem teregette ki az önkormányzaton belüli szennyest, de a most távozók közül többen hátráltatták a hivatali munkát. Hozzátette: rossz helyzet az, ha egy polgármester választáson vesztes kerül a testületbe, mert ha nincs meg a kellő politikai intelligenciája, akkor ellenségként viselkedik és nem valamiért, hanem valami, valaki ellen dolgozik. Dr. Szentirmai István szerint a lázítók harca nem Ácsról, nem az ácsiakról és nem is a katódgyárról szól, hanem néhány ember egyéni politikai ambíciójáról.