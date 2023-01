Biztosítás 16 perce

340 milliós volt az országos esőkár januárban, sok a tatabányai beázás

Januárban szinte folyamatosan esik az eső a megyében is. A csapadék okozza a legtöbb gondot a biztosítóknak is. A múlt heti esőzések nyomán már 3,7 ezren jelentkeztek kárigényükkel, a társaságok pedig közel 340 millió forintot fizettek már ki. Nagyon sok a tatabányai károsult is.

Kemma.hu/MTI Kemma.hu/MTI

A januári esőzések elsősorban a fővárosban, Pécsett, Kecskeméten és Tatabányán, valamint Pest, Fejér, Veszprém, Baranya és Somogy vármegyében okoztak beázásokat. A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) közleménye szerint tavaly a január 30-i orkán következményei voltak a legsúlyosabbak, amikor huszonhétezer lakossági bejelentésre közel hárommilliárd forintot fizettek ki a biztosítók. A korábbi években februárban és októberben is voltak kirívó viharok. A Mabisz kiemelte, hogy a természeti katasztrófák egyre magasabb átlagos kárkifizetésekkel társulnak, köszönhetően a folyamatosan emelkedő építkezési, újjáépítési költségeknek. A viszonylag kisebb károsodások helyreállítására is a korábbi éveknél magasabb összegeket kell szánni - vagyis egyre erősebben érződik a kárinfláció jelensége. Az előrejelzések szerint a következő napokban akár kéthavi csapadékmennyiség is lezúdulhat, így a kárkifizetések januári számlája várhatóan tovább nő - tették hozzá.

