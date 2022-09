Hozzátette azt is, már egy ideje látogatható Gálik Alex felvidéki gyűjtő világháborús témájú kiállítása, amelynek hivatalos megnyitója pénteken 18 órakor lesz a Monostori erődben. A hadijátékok szeptember 26-án és 27-én, szombaton és vasárnap is 10 órától várják a látogatókat. Airsoftozásra is van lehetőség a hétvégén azoknak, akik rendelkeznek saját felszereléssel.

Csengeri Attila, Turbók Attila és Egyházi Géza

Fotós: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Szombaton az Egri csillagok című musicalt is meg lehet tekintetni az erődben, erről Vizeli Csaba, az erőd ügyvezetője számolt be. Úgy vélekedett, Gárdonyi Géza regényét mindenki ismeri, amely a kiváló filmváltozatnak köszönhetően még inkább a közkincs részévé vált.

– Különleges műről van szó – mondta Vizeli Csaba. – A musical most lett huszonöt éves, és Gárdonyi Géza halálának századik évfordulójára is emlékezünk az esztendőben. A zenés színpad elvei miatt vannak bizonyos módosítások, szereplő összevonások a történetben, de elmondhatjuk, hogy meg fogják ostromolni a törökök a várat és ismételten a magyarok győznek.

A sajtótájékoztatón Egyházi Géza és Csengeri Attila színészek is részt vettek, előbbi Dobó István, utóbbi pedig Jumurdzsák szerepében tűnik majd fel a színpadon. Mint Egyházi Géza mondta, ebben a musicalben hosszú évek óta játszik, bár korábban Török Bálintot formálta meg. Csengeri Attila kitért arra is, örül, hogy most nem pozitív hőst játszhat, hanem humorosabb, agresszívabb karaktert.