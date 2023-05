A legutóbbi tatabányai közgyűlés egyhangúan támogatta a T-Szol Zrt. kérelmét, a közterületek fenntartására vonatkozó díjtételeket 14,5 százalékkal emeli az önkormányzat. A korábban jött meleg, egyben esős időszakban a városi zöldterületekkel kapcsolatban rengeteg panaszról számoltak be a képviselők. Emlékezetes volt Nagy Béla fotós kifakadása is. Most azonban helyet adtak a városüzemeltető cég kérésének, amely jelezte, hogy a korábban biztosított forrásokból nem képesek a lakossági igényeknek megfelelően elvégezni a közterületek karbantartását.