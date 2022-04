A legnagyobb arányú győzelmet az előzetes várakozásoknak megfelelően Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz–KDNP) aratta a megyében azzal, hogy a 99 százalékos feldolgozottságnál már a voksok 55 százalékát gyűjtötte be. Legfőbb riválisa, dr. Nemes Andrea, az Egységben Magyarországért ellenzéki jelöltje 32 százalékon állt ekkor. Érdekesség, hogy a komáromi 17. körzetetben, amely hogy Nemes Andrea egyik legerősebb körzete, 210 érvényes szavazatot tudott szerezni Czunyiné 342 szavazatával szemben. Rég nem tapasztalt, magas részvételi arány volt itt. A harmadik legtöbb voksot Ábrahám Barnabás (Mi Hazánk) kapta, amely 6,7 százalékot jelentett.

A térséget az Országgyűlésben 2010 óta képviselő Czunyiné dr. Bertalan Judit sorrendben negyedik mandátuma megszerzéséről lapunknak elmondta, hogy meggyőző részvételi aránnyal nyilvánítottak véleményt a választópolgárok a körzetében 69 százalékos részvétellel.

Úgy vélem, nagyon biztos és határozott választ adtak az emberek arra, hogy az országnak előre kell mennie és nem hátra. Ugyanazzal a lendülettel, hittel, kitartással fogom szolgálni a térséget, mint eddig

– mondta a Kemma.hu-nak.

A Tatai-medencében szoros küzdelemre volt kilátás Bencsik János (Fidesz–KDNP) és az ellenzéki kihívó, a Demokratikus Koalíció politikusa, dr. Konczer Erik között. Végül ez nem igazolódott be, mert a hatodik parlamenti ciklusát kezdő, egykori tatabányai polgármester nagyon sima győzelmet aratott. Mintegy 96 százalékos feldolgozottságnál 48, 65 százalékon állt, míg kihívója 40,68 százalékot kapott. A harmadik itt a szavazatok 5,3 százalékát begyűjtő Boda Bánk (Mi Hazánk) lett. Ő annak örülhetett, hogy pártja bejutott a parlamentbe.

Bencsik János elmondta, hogy köszöni a magas részvételt biztosító szavazók megjelenését, akik ezzel csak megerősítették ezt a mandátumot, amelyet a támogatóinak, valamint sok-sok száz aktivistájának is megköszönt.

Az eredmény, úgy gondolom, magáért beszél. A munkát elvégeztük a négyéves parlamenti ciklus idején, és az elmúlt hónapokban is

– tette hozzá.

Dr. Konczer Erik is megköszönte a bizalmat az összes választónak, akik szavaztak rá. Elmondta: a magasabb részvételi eredmény jobb lett volna, mert az még nagyobb legitimációt jelent.

– Óriási ellenszélben küzdöttünk, még a médiában is kevés megjelenéshez jutottunk.

Az első feladatom az lesz, hogy megköszönöm a csapatomnak azt a munkát, amit belefektettünk a kampányba

– mondta értékelésében.

Szintén billegő körzetnek számított a Dorogot és Esztergomot is magába foglaló 2. számú választókerület, ám itt is fölényes fideszes győzelem született. Erős Gábor ugyanis a szavazatok közel 90 százalékos feldolgozottságánál már a szavaztok 51 százalékát kapta a jobbikos összellenzéki jelölt Nunkovics Tiborral szemben, aki 38 százalékon állt. A harmadik itt is a Mi Hazánk jelöltje, Lantos János lett.