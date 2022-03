Elkezdték a 11 -es fút dömösi szakaszának felújítását március 16-án. Mint Erős Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselő-jelöltjének Facebook-posztjából kiderült: a hajóállomástól a református templomig majd' 2 kilométer hosszan teljes egészében felmarják az úttestet, az azt követő szakaszon pedig helyreállítás lesz. A hónap végéig mindkét irányban mozgó tereléssel dolgoznak.

Felmarás után a csapadékvíz elvezetők kiemelését, helyreállítását is el fogják végezni. Ezen túl nem csak Dömösön, hanem Pilismarót belterületén, valamint Esztergom-Búbánatvölgynél is (mintegy 810 méteren) felújítják a 11-es főutat.

Mint nemrég megírtuk, az út esztergomi szakaszán március 21-én indul majd a felújítás, emiatt forgalomkorlátoásra és forgalmirend-változásra számíthatnak majd az autósok.

A főút Visegrádot is érintő szakaszán is munkálatokat végez a Magyar Közút Nonprofit Zrt, mivel a május 6-án Magyarországról induló Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny első etapja végighalad Komárom-Esztergom megyén is és a célállomása Visegrád lesz. A felújítással, illetve a burkolatjavítással a verseny útvonalát készítik elő.

A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra, útlezárásra és sebességkorlátozásra számíthatnak a közlekedők. A visegrádi panoráma bekötőút 3,8 kilométeres szakasza újul meg a Patak Park Hotel és a Fellegvár közötti szakaszon. A szakemberek március 29-ig az aszfaltréteg terítését és tömörítését végzik. A felújítási és javítási munkák idején torlódással, hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők