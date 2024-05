A minap mutatták be a Szerelemfoci című kétkötetes könyvet Felcsúton. A rendezvényen, amelyen Orbán Viktor is tiszteletét tette, Tatabánya ikonikus lagdarúgólegendája, Szabó György, mindenki Gyurikája is részt vett. És ha már ott volt, különleges fotót is készített a miniszterelnökkel, így is biztosítva támogatásáról Tatabánya Fidesz-KDNp-s polgármesterjelöltjét. Gál Csaba, mint fogalmazott, köszöni a két csúcstartó támogatását.

Szabó György és Orbán Viktor a felcsúti rendzvényen Tatabányára is üzent

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Mit is mondhatnék?? Hajrá, Tatabánya! Nekik és mindenkinek, aki szóban, tettel vagy csak lélekben, de segít a küzdelemben.

– írta Gál Csaba, hozzátéve, hogy nagyon jólesik neki a sok támogató üzenet, hozzászólás, vagy személyes beszélgetés, kézfogás, mosoly az utcán, amelyet a kampány során tapasztal.

– Önökkel, veletek együtt el tudjuk érni a változást, amire a városnak szüksége van! Nekünk Tatabánya az első! – tette hozzá.

Igazi legendával fotózkodott Orbán Viktor

Szabó György Hajrá, Gál, a miniszterelnök pedig Hajrá, Csaba feliratú sapkában készítette el a különleges fotót. Az örökifjú Szabó György, mindenki Gyurikája egyébként áprilisban ünnepelte 82. születésnapját.

1973-ban és 1974-ben Közép-európai Kupát nyert a Tatabányai Bányász színeiben.

Pályára lépett mindkét alkalommal a híres Real Madrid elleni mérkőzéseken is 1981-ben. Mint ismert, 2-1-re a bányászvárosban le is győzték a világhírű csapatot .

. Emellett a magyar labdarúgás históriás könyveiben is szerepel, ugyanis ő a nemzeti válogatott legidősebb debutálója.

A Feol.hu arról számolt be, hogy a Szerelemfoci kezdeményezője a miniszterelnök volt, írója Zsohár Melinda és Oláh János, szerkesztői Major Anita és Margittai Gábor. Mészáros Lőrinc, a Puskás Akadémia kuratóriumi elnöke pedig a finanszírozásból vette ki a részét. Az írás a helyi futball százéves történetét dolgozza fel. Orbán Viktor a könyvvel kapcsolatban bejelentette: ha Magyarország bármely települése hasonló értékmentő könyv készítésébe vágja irodalmi fejszéjét, a kormány a költségek felét állja.

– Ha egy ország elfelejti a labdarúgómúltját, akkor nem lesz mire felépítenie a jövőjét – idézte a békepárti kormányfőt az MTI. – A kétezres években talpra álló magyar futball előzményei ott vannak a szocialista futballban, az 1950-es évek Aranycsapatában, valamint az 1938-ban világbajnoki döntőt játszó válogatottban is.

A magyar futball megszakítottsága ellenére mindig képes volt arra, hogy valahogy helyreállítsa a folytonosságot. Ez az akadémiák megalakításakor is így volt, tette hozzá Orbán Viktor, azonban rámutatott arra is, hogy ha nincs a futballnak jövője, elvész a múltja is, és egy zárvánnyá válik.

A magyar futball régi dicsőségét is az tartja meg, hogy van jelenje és jövője

– emelte ki, majd a sajtótájékoztató végén arról is beszélt: sokfajta sportággal próbálkoztak falun, de a falusi sport története alapvetően a futballszakosztályok története.

Érdekesség: az Aranycsapatról szóló, Arany pillanatok című kiállítás épp ezen a héten, pontosabban csütörtökön érkezett meg Dorogra. Az önkormányzat és a Puskás Intézet közös rendezvénye több kerek évfordulóhoz kötődik. 1954. május 23-án, napra pontosan 70 éve nyert az Aranycsapat az angol válogatott ellen. A legendás 6:3 után akkor 7-1-re. Továbbá idén ünnepli várossá válásának 40 éves évfordulóját Dorog, valamint 110 éves a dorogi sport is.