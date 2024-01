Férfivízilabda-Eb, negyeddöntő: Magyarország–Szerbia

15–14 (3–3, 2–2, 4–3, 1–2, 5–4) – ötméteresekkel

magyar gólszerzők: Vigvári Vi. 5, Tátrai 4, Fekete 3, Vigvári Ve., Nagy Á., Pohl 1–1

Az 51-szeres magyar válogatott, tatabányai Zantleitner Tamás, klubcsapatával BEK-, LEN- és Szuperkupát nyert, illetve a bajnokságban és a Magyar Kupában is győztes csapat tagja volt, a Kemma.hu-nak értékelte nemzeti csapatunk szerbek felett aratott győzelmét.

Zantleitner Tamás sikert sikerre halmozott és vitte Tatabánya hírét

Forrás: https://tvsevizilabdakft.hu/

− A szerbeken óriási volt a nyomás, hiszen még nincs kvótájuk az olimpiára. Így a négy közé jutás számukra létfontosságú lett volna. Egyébként egy nagyon jó meccset láthattunk. Azt eddig is tudhattuk, hogy jók a fiataljaink, de ezt most a nemzetközi mezőnyben, a felnőttek között bizonyították. Ez már csak azért is örömteli, mert úgy tűnik, hosszú távon ott lehetünk a sportág élvonalában. Úgy néz ki, hogy vízipólóban a TAO-nemzedék jól menetel − elemzett Zantleitner Tamás.

A magyar férfivízilabda-válogatott 10–10-es döntetlen után ötméteresekkel 15–14-re győzte le pénteken az olimpiai címvédő szerb csapatot a horvátországi Európa-bajnokságon, így a legjobb négy közé jutott. Varga Zsolt szövetségi kapitány ezúttal Szeghalmi Zsombort és Molnár Eriket hagyta volna ki a 15 fős keretből, azonban utóbbi az utolsó pillanatban, mégis lehetőséget kapott Hárai Balázs betegsége miatt. A világbajnok, ezzel olimpiai kvótás magyar együttes javarészt fiatal tehetségekkel szerepel a kontinensviadalon, így már az kisebb meglepetés volt, hogy csoportelsőként rögtön a nyolc közé jutott. Ott aztán a hat olimpiai bajnokkal felálló szerbeket is felülmúlta az idegek csatájában. Így a magyarok örülhettek a végig izgalmas meccs végén. A legutóbbi Eb-n második magyarok a folytatásban a címvédő horvát és a világbajnoki ezüstérmes görög csapat negyeddöntős párharcának győztesével találkoznak, vasárnap 16.30-tól.

A magyar női vízilabda-válogatott az 5–8. helyért játszik a hollandiai Európa-bajnokságon a franciákkal szombaton 17:30-tól. Az előző ellenfél a brit csapat volt, amelyet 21–5-re megvertek. Női válogatottunk becsületbeli ügyként tekintett arra találkozóra, és ennek megfelelően alig három perc alatt három góllal egyértelműsítette az erőviszonyokat, aztán csak előnnyé növelte.