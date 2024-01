A Magyar Jégkorong Szövetség felhívásához az idén is rengeteg helyszín csatlakozott, így a Tatabányai Műjégpálya is megrendezte a Jégpályák Éjszakáját. A szervezők a már-már klasszikus jeges sportok mellett a Petőfi Tömegsport Egyesület (PTSE) kerekesszékes curling vegyespárosának is szerettek volna segíteni.

Sasadi Anikó és Barkóczi Péter kijutott ugyanis a dél-koreai Kerekesszékes Vegyes-páros Világbajnokságra, amelyet márciusban rendeznek majd meg. A páros azóta is kitartóan edz a koreai viadalra. Az est értük is szólt. Adománydobozokat helyeztek ki, de a kölcsönzésekből beérkezett pénzt is a páros számára ajánlotta fel a jégpálya, ahogyan az a létesítmény közösségi oldalán is olvasható.

A Jégpályák Éjszakájához Komáromban és Tatán is csatlakoztak. Előbbi városban 23 óráig volt nyitva a pálya, utóbbiban 20 óráig. Itt DJ Marák válogatta a zenéket a korizáshoz.