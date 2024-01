Az ötkarikás szám alapversenyében mindkét magyar nagyszerűen lőtt, Pekler Zalán 630,4 körrel másodikként, míg Péni István 630,3 körrel a harmadik helyen jutott a nyolcas döntőbe. Az alapversenyben a cseh Jiri Privratsky volt a legjobb 630,9 körrel az 57 fős mezőnyben. A fináléban aztán ötször öt sorozatra került sor. Pekler az első öt lövés után még a második helyen állt, de a második sorozat után már átvette a vezetést és meg is őrizte azt. A döntőt 262,9 körrel zárta és az aranyéremért lőhetett a japán Okada Naojával, aki 260,3 körrel fejezte be a finálét. A 16 pontig tartó aranymérkőzésen minden egyes lövés után két pontot kapott az a versenyző, aki a nagyobbat lőtte, míg döntetlen esetén egy-egy pont járt mindkét félnek. 0-2 után Pekler Zalán 4-2-re, sőt, 10-4-re is elhúzott. Bár 10-10-nél a japán utolérte a magyar versenyzőt, ezután Pekler percei következtek, aki sorozatban három alkalommal is nagyobbat lőtt ellenfelénél és így magabiztosan, 16-10-re győzött. A harmadik helyen Privratsky végzett 260 körrel, míg Péni István 206,9 körrel ötödik lett.

– Nagyon boldog vagyok, hiszen ez az első egyéni aranyérmem légpuskával világkupa-versenyről. A pénteki, vegyes csapatban szerzett arany után ez feltette a pontot az i-re a 10 méteres versenyszámokban itt, Peruban. A rengeteg edzés meghozta a gyümölcsét, és szeretném az egész idényre fenntartani majd ezt a jó légpuskás formát – mondta Pekler Zalán a versenyt követően.

Szombaton egyébként egy ezüstérmet is nyert a magyar küldöttség, Mészáros Eszter ugyanis a második helyen végzett a nők egyéni 10 méteres légpuska számában. Ugyanitt Dénes Eszter 11., az ugyancsak az EVSE színeiben versenyző Bajos Gitta 40., míg Lovász Dorina (MATE-GEAC) 52. lett.