Az alapszakasz végéhez közeledve egyre kiélezettebb a csata a megyei bajnokság első osztályban. A forduló első meccsét szombaton rendezték, ahol a harmadik helyen álló, de a bajnoki címre még esélyes Tata fogadta az Almásfüzitőt. A vendégek ráadásul vérbeli kapus nélkül utaztak el Tatára, hiszen egyik hálóőrük sem volt bevethető, így Zsapka Máté húzta fel a kapuskesztyűt. A Tata végül Martonfi Máté mesterhármasával győzni tudott, azonban az Almásfüzitő óvást nyújtott be, miután Tatán két fiatal játékos is pályára lépett, akik aznap már az utánpótlásban pályán voltak, a szabályok szerint viszont egy nap csak egy meccsen játszhatnak. Hivatalos döntés még nincs (így a tabellán is hozzáadtuk a három pontot a tataiak neve mellé), de szinte biztos, hogy az Almásfüzitőé lesz a három pont.

A forduló rangadója a Koppánymonostoré lett, miután egy nagyon szoros mérkőzésen legyőzte a Vértessomlót. A vendégek szereplése már így is csodaszámba megy, a felsőházuk is már bőven biztosított volt, és a harmadik helyről sem mondtak még le. A hazaiak sem mondtak le a bajnoki címről, és bár az elmúlt hetekben fontos pontokat buktak, most nagyon kellett ez a győzelem Vigh Lászlóéknak.

A Bábolna is felszabadultan léphetett pályára, hiszen a felsőházi tagságot az előző körben biztosította Józsa Péter csapata. A Tát viszont nem, a forduló előtt a hatodik helyen áll a csapat. Az első félidő kissé lassabb volt, a szünet után felpörgött a Bábolna, és végül mind a három pontot otthon tartotta, a Tát pedig lépéshátrányba került a felsőházért folyó harcban, mivel az Esztergom nyerni tudott. Az otthon játszó Spóner-csapat négy gólt lőtt a biztos alsóházi Vértesszőlős ellen, ami elegendő volt a három pont megszerzéséhez.

A Sárisáp és a Kecskéd is beletörődött már az alsóházi szereplésbe. Kettőjük csatája nem volt magas színvonalú, de a hazaiak jobban használták ki a lehetőségeiket, így végül 3-1-re győztek. A Kecskéd az utolsó öt meccséből csak egyet tudott megnyerni, így már csak egy pont a két csapat közti különbség az utolsó forduló előtt. A listavezető és a sereghajtó találkozója sem volt szemetgyönyörködtető, de itt is a papírforma érvényesült. A Nyergesújfalu végül 5-1-re nyert a Környe ellen, így megtartotta előnyét a Koppánymonostor előtt.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 21. forduló

Tatai AC–Almásfüzitői SC 3-1 (1-0)

Tata, vezette: Katona B. M. (Szabó B., Kurali Z.).

Tata: Szabó – Felső, Koronczi (Galambos, 86.), Dragonya (Unger, 86.), Martonfi (Chmelovics, 86.), Mészáros D., Mészáros L. (Suhai, 51.), Széles, Györgykovács, Hauzer, Máté-Kovács (Lázár, 77.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Almásfüzitő: Zsapka – Berlik, Szűcs (Galambos, 70.), Bombicz, Kuzma (Minárcsik, 64.), Kottra, Sárközi (Bihari, 64.), Farkas (Bokréta, 87.), Makszimcsuk, Nagy, Németh (Schönenfeld, 83.). Vezetőedző: Szalai Gábor.

Gólszerzők: Martonfi (2., 54., 81.), illetve Minárcsik (80.).

Jók: mindenki, illetve Zsapka, Kuzma, Sárközi, Nagy, Kottra.

Wéber Roland: – Óriásit hibáztunk, hibáztam, amiért nem ismerjük a versenyszabályzatot. Ellenfelünk viszont igen. Így nem a pályán elért eredmény lesz a perdöntő a három pont sorsáról. Sportszerűségből csillagos ötös… Az utolsó öt percre beálló U17-es játékosaink döntően befolyásolták a meccset… Ja, nem! A csapatunk kiváló teljesítményt nyújtott a pályán, megérdemelten győztünk!

Szalai Gábor: – A mérkőzés elején bekapott gól tíz percig kivett minket a játékból. Az első félidő második felében feljavultunk, helyzeteket alakítottunk ki, kapufát rúgtunk. A szünet után egy ki-ki mérkőzés alakult ki, amit végül a helyzeteit jobban kihasználó csapat nyert meg. Ebben a meccsben több volt, de tekintve, hogy mezőnyjátékossal a kapuban álltunk fel, gratulálok a játékosaimnak, jól helyt álltak.

Koppánymonostori SE–Vértessomlói KSK 2-1 (1-0)

Koppánymonostor, vezette: Linn K. (Jászberényi M., Katona B. M.).

Koppánymonostor: Giber – Kalla, Hegedűs (Egyed, 63.), Venczel (Bilkó, 63.), Valkó M., Schiller, Dávid, Dombi (Csapó, 82.), Simonka, Valkó G., Fodor (Gelencsér, 86.). Vezetőedző: Vigh László.

Vértessomló: Kalmár – Tóth, Éliás, Erdei, Koller, Pető, Kovács L. (Igó, 67.), Kovács K., Kovács S. Dobbelaere, Balogh (Murányi, 58.). Vezetőedző: Nagy Géza.

Gólszerzők: Fodor (45.), Simonka (68.), illetve Kovács S. (60.)

Jók: Dombi, Valkó M., Simonka, Bilkó, illetve mindenki.

Vigh László: – Nem játszottunk igazán jól, de a legfontosabb a győzelem. Az ellenfélnek nem nagyon volt lehetősége. Lezárhattuk volna hamarabb is a mérkőzést, a lehetőségeink megvoltak ehhez, de most a három pont a legfontosabb.

Nagy Géza: – Csúsztunk, másztunk, mindent elkövettünk annak érdekében, hogy egy pontot elhozzunk Koppánymonostorról. Így sem vagyunk csalódottak, de összességében a jobb csapat nyert.

Bábolnai SE–DG Tát SE 2-0 (1-0)

Bábolna, vezette: Farkas B. (Áy J. H., Patócs D.).

Bábolna: Varga Á. – Szabó Á., Karvaj, Bognár, Kiss (Takács B., 89.), Szendi, Németh, Hajnal K. (Czeglédi, 59.), Lanzendorfen, Végh (Takács K., 88.), Soha (Hajnal P., 69.). Vezetőedző: Józsa Péter.

Tát: Koller – Szabó Á. (Dékány, 46.), Rábl, Sáros, Farkas, Tirpák, Varga, Jámbor (Budavári, 46.), Szalai (Iacobut, 77.), Tillman, Páldi. Vezetőedző: Szabó Attila.

Gólszerzők: Kiss (24.), Czeglédi (72.).

Jók: Bognár, Czeglédi, Kiss, illetve Rábl, Tirpák.

Józsa Péter: – Kissé álmoskásan kezdtünk, de a valamivel jobb második félidei játékunkkal eldöntöttük a három pont sorsát.

Szabó Attila: – Küzdős, jó mérkőzést játszottunk egy fizikálisan erős csapat ellen. Reálisan kell értékelnünk, és jelen helyzetben ennyi van a két csapat között a Bábolna javára. Igaz, az első kapott gól nagyon szerencsétlen volt a mi szempontunkból, de kevés minőségét tudunk most belevinni a támadójátékunkba. A Bábolnának sok sikert kívánok a felsőházban.

Sárisápi BSE–Wati-Kecskéd KSK 3-1 (1-1)

Sárisáp, vezette: Kurali Z. (Szabó B., Balázs P.).

Sárisáp: Sándor – Cserven (Jurásek K., 46.), Guzsik, Manger (Janetka, 78.), Marczinkó (Farkas, 44.), Jurásek J., Lőrincz, Karcagi (Berkeszi, 59.), Yousif, Bojtor (Pozsonyi, 46.), Fekete. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Kecskéd: Véber – Neckernusz, Fábián, Gyenes, Vadkerti (Dikasz, 24., Polovicz, 71.), Schmidt L., Plotár, Czékmány (Harsányi, 46.), Kovács, Tomayer, Schmidt G. Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Jurásek J. (9.), Jurásek K. (70.), Farkas (86.), illetve Plotár (14.).

Jók: Manger, Sándor, Jurásek J., illetve Gyenes, Schmidt L., Plotár, Fábián, Tomayer.

Fenyvesi László: – Gyengén játszottunk, pontatlanok voltunk és a koncentráció sem volt olyan, mint amit megszoktam. Két rutinos játékosom döntötte el a három pont sorsát.

Linczmaier László: – Deja vu érzésem van, hetek óta ugyanazt éljük át. Az első negyedórában ma is a hazaiak domináltak, utána végig mi uraltuk a meccset. Szép gólt rúgtunk, óriási ziccert hibáztunk, egy tuti tizenegyest nem kaptunk meg, a hazaiak pedig felépített akció nélkül, három pontrúgás után behúzták a meccset. Így annyi marad, hogy gratuláljak nekik. Karcagi Ricsinek gyors felépülést kívánok!

Környe SE–Nyergesújfalu SE 1-5 (0-2)

Környe, vezette: Vojvoda M. (Marosi M., Drexler D.).

Környe: Bódis – Jónás R., Mig (Nádudvari Á., 81.), Stefán, Szerencse D., Veres, Patyi, Szabó, Nádudvari D. (Kerék, 81.), Jónás R., Igaz (Babai, 46.). Játékos-edző: Zelenai Erik.

Nyergesújfalu: Borsiczki – Kozák, Cseh (Fellegi, 49.), Tóth, Farkas, Szoboszlai (Antal, 49.), Mann, Balogh, Takács, Manga M. (Molnár Á., 74.), Raffai. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Gólszerzők: Kerék (83.), illetve Mann (17. - büntetőből), Szoboszlai (21.), Manga M. (37., 73.), Takács (69.)

Jók: Veres, Stefán, illetve Farkas, Tóth, Takács.

Zelenai Erik: – Jó mérkőzést játszottunk, bár az eredmény nem ezt mutatja. Voltak jó periódusaink, kár a könnyű gólokért. Bizakodó vagyok a továbbiakban és gratulálok a Nyergesújfalunak!

Darabos Gábor: – A kötelező győzelem mindig a legnehezebb. Gratulálok a csapatomnak, de az igazi megmérettetés mostantól kezdődik!

FC Esztergom–Vértesszőlősi SE 4-2 (2-1)

Esztergom, vezette: Derecskei B. (Urbanics Á., Faragó Gy.).

Esztergom: Dobos – Várszegi B. (Bugjó, 74.), Ribár (Tahon, 83.), Faragó B., Faragó M., Bogárdi (Várszegi D., 46.), Sándor, Bokros (Molnár, 65.), Ódor (Németh, 83.), Szlovák, Kopányi. Vezetőedző: Spóner József.

Vértesszőlős: Kovács – Szőke, Bognár, Hideg R., Horváth (Nagy, 73.), Wágner (Németh, 46.), Dombai, Jónás (Tóth, 73.), Bencsik, Kocsis, Polyák. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Gólszerzők: Sándor (5., 26.), Várszegi D. (56.), Molnár (90.), illetve Dombai (19.), Szőke (83.)

Jók: Sándor, Várszegi D., Faragó M., Kopányi, illetve Hideg R., Bencsik, Kocsis.

Spóner József: – Megérdemelt győzelmet arattunk, az egész meccset kontrolláltuk.

Tokaji Zsolt: – A hazai csapat könyörtelenül kihasználta a hibáinkat, ezért pont nélkül távozunk.

A bajnokság állása

1. Nyergesújfalu 21 16 2 3 64-23 50

2. Koppánymonostor 21 13 7 1 66-14 46

3. Tata 21 14 2 5 68-25 44

4. Vértessomló 21 12 3 6 52-31 39

5. Bábolna 21 11 4 6 34-25 37

6. Esztergom 21 8 5 8 39-47 29

7. Tát 21 9 0 12 38-47 27

8. Kecskéd 21 6 3 12 31-49 21

9. Almásfüzitő 21 6 3 12 28-55 21

10. Sárisáp 21 5 5 11 33-45 20

11. Vértesszőlős 21 4 4 13 34-69 16

12. Környe 21 2 2 17 25-81 8