Váradi Kornél azt is elmondta, hogy a felkészülés során látta, hogy a gárda nagyon agresszív és olyan jó fizikálisan, hogy mindenre képes a kosárlabdával a pályán. Jelenleg abban a fázisban vannak, amikor fektetik le az alapokat, mind védekezésében, mind támadás-struktúrában. Az edző bízik benne, hogy meg tudják mutatni azt, hogy ennek a csapatnak megvan a képessége ahhoz, hogy jó eredményeket érjen el, a keretben pedig nem tervez változást végrehajtani, hiszen véleménye szerint a gárda összeállítása megfelelő, jól tudnak együttműködni, most a legfontosabb az, hogy összeálljanak egy csapattá.

Mint megtudtuk, a klubnak az a célja, hogy a következő meccsre készüljön és megnyerje azt, akkor is, ha a bajnokesélyes Alba Fehérvár csapatát fogadják szombaton, és igyekeznek egyre többet játszatni fiatal játékosaikat, hiszen a frusztráció és az eredménykötelezettség miatt ez ebben a szezonban nem sikerült, de azt is figyelembe kell venni, hogy a gárdában csak három olyan fiatal van, aki bevethető, kettőnek most még az a feladata, hogy tanuljon és fejlődjön.

Beck Ferenc elmondta, hogy nagyon büszkék Szabadfi Márkra, aki hosszú idő után behívót kapott az U20-as kosárlabda-válogatottba, és úgy gondolja, ha így állnak hozzá a munkához a fiatalok, ahogy Márk, akkor sokkal több oroszlányi kosárlabdázó fog a nemzeti válogatottban játszani.