A válogatott, amelyet három tatabányai játékos is erősít (Bartucz László, Ancsin Gábor és Krakovszki Bence) január 5-én az Európa-bajnokság egyetlen hivatalos főpróbáján a csehekkel mérkőzött meg Tatabányán, amelyen egy góllal, 26-25-re diadalmaskodott a cseh csapat. A magyarok kerete nagyon erős, december elején a hivatalos szövetség bejelentette, hogy a 239-szeres válogatott kapus és csapatkapitány, Mikler Roland a sorozatterhelés miatt úgy döntött, hogy nem tart a csapattal München­be. A tatabányai kézilabdacsapat közül három játékos került be a válogatott szűkített keretébe: Ancsin Gábor, aki a csehek elleni mérkőzésen csapatkapitányi pozíciót töltött be, Bartucz László, aki nyolc év után szerepel ismét az Európa-bajnokságon, illetve Krakovszki Bence. Pedro Rodríguez személyes okok miatt hagyja ki a kontinensviadalt.