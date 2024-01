– Szeretnék minél többet és minél jobban játszani és több felelősséget is szeretnék vállalni a csapatban.

A végeredményben úgysem az egyéni teljesítmény a fontos, hanem a csapat sikere.

Ezért gondolom azt, hogy nem én fogom eldönteni, hogy mi lesz a helyem a csapatban, hanem velük együtt formálódik majd ez ki. Sikeresek akarunk lenni és ez a legfontosabb – vélekedett, hozzátéve, hogy szerinte az a legfontosabb, hogy biztosítsák a helyüket a ligában.

Az Európa-bajnokságot is nyomon követi

– Szerintem reális cél, hogy olyan messzire jussunk, amennyire csak tudunk. Mindenesetre rengeteg minden történhet 60 percen belül egy meccsen. Nagy célunk az is, hogy hónapról hónapra egyre jobbak lehessünk – mondta Christian, aki szerint nagyon izgalmas az Európa-bajnokság, különösen örül, hogy Németország szervezi, szerinte csodaszép hely és megvan az infrastruktúra ahhoz, hogy egy ilyen rendezvényt megrendezhessenek.

Elmondta azt is: minden mérkőzésen nagyon jó a védekezése a német csapatnak és a támadók is erősek, de úgy érzi, hogy ott valami kicsit még hiányzik.

– Szerintem Németország bárki ellen tud győzni. Nagyon erős ellenfél tud lenni ez a csapat. Sosem választanám riválisként őket. A védelem és a csapategység a legerősebb erényük. Tizenhat-tizennyolc professzionális játékos van. Nagyon veszélyes ellenfél, mert rendkívül jók. Így a középdöntőben a magyaroknak is nehéz dolguk lesz ellenük.