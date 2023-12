– Számunkra több szempontból is nagyon fontos ez a mérkőzés – emelte ki Sibalin Jakab. – Először is a helyezésünk szempontjából, hiszen ha megszerezzük a két bajnoki pontot, akkor a képzeletbeli dobogó harmadik fokán telehetünk. Egy harmadik helyezés esztétikailag sem mutatna rosszul. A másik szempont, hogy ne csak az Európa Ligában mutassunk javuló játékot, hanem a bajnokin is ott folytassuk, ahol a Glogów ellen abbahagytuk.

A tatabányaiak megbízott szakvezetője azt is kiemelte, hogy a szombati meccs biztosan más lesz, mint az EL-találkozó.

– Most idegenben kell bizonyítanunk, egy olyan mérkőzésen, amelynek kimenetele a gyöngyösiek számára sem közömbös – jegyezte meg Sibalin edző. – Amennyiben győznének, ők is jönnének fel a nyakunkra, miközben nélkülük is éppen elég riválisunk van a harmadik helyért vívott harcban. Sőt, talán egy kicsit több is a kelleténél, tehát nem akarjuk még a Gyöngyöst is a „nyakunkra húzni”.