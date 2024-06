Mindettől függetlenül több mint száz gyerek járta végig az állomásokat, hogy pecséteket gyűjtsenek, amelyeket azután ugráló-várra, gokartozásra, édességekre, vagy buborékfújóra váltsanak be. Az állomásokon a civil szervezetek képviselői fogadták a programra kilátogatókat és olyan feladatokat kellett teljesíteniük, mint a kincsvadászat, nudli-gyúrás, robotprogramozás, helytörténeti totók és csillámtetkózás.

Sportos feladatokból sem volt hiány: volt amerikai foci, karate és röplabda, de a kosárlabdát és a KRESZ pályát is kipróbálhatták az érdeklődők. A piknik erejéig készenlétben állt egy rendőrautó, ami várta aktuális sofőrjeit. Számos tűzoltó feladatot lehetett kipróbálni, de képfelismerésben is próbára tehették tudásukat az érdeklődők.

Remek kísérőprogramok voltak: például bólyák között szlalomozhattak a kicsik

Fotó: oroszlany.hu / Forrás: Beküldött

Az eseményre a város szlovák partnertelepüléseiről: Gútáról, Galántáról, Vágsellyéről és Észak-Komáromból is érkeztek gyerekek. A rendezvény végén felvidéki és magyar néptáncosok is bemutatkoztak, a vendégek pedig egy különleges ajándékkal: az oroszlányi gyerekek rajzaiból és szövegeiből összeállított kiadvánnyal, no és sok-sok élménnyel térhettek haza.