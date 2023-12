Röplabda, Extraliga, férfi, 12. forduló Fino Kaposvár–Dág KSE 3–0 (17, 22, 16) Kaposvár, 400 néző, vezette: Sík B., Mezei Z. Dág: Molnár T., Kun, Krupánszki, Sow, Flachner D., Csordás. Csere: Farkas R. (liberó), Pongó, Nagy P., Bandi, Czibula. Edző: Buzás Miklós. A mérkőzés alakulása: 1. játszma: 9–3, 13–6, 19–11, 21–14, 24–17; 2. játszma: 3–7, 8–10, 16-16, 21-17, 24-22; 3. játszma: 6–1, 11–7, 16–9, 19–12, 23–13, 24–16.

A listavezető kaposváriak annyit adtak ki magukból, amennyi szükséges volt ahhoz, hogy megnyerjék a mérkőzést és hogy újabb három ponttal legyenek gazdagabbak. A Bajnokok Ligájában is induló hazaiak a legerősebb összeállításukban kezdtek, azaz nem becsülték alá riválisukat. A Kaposvár remek nyitásait még úgy, ahogy megszelídítették a dágiak, viszont a támadásaikat már nem igazán kísérte siker.

A vendégek dolgát a hétközi meccsen túl (ami elsősorban a munkahelyi elfoglaltság miatt okoz problémát a dágiaknak, arról nem is beszélve, hogy betegségek miatt egyébként is vannak hiányzói a DKSE-nek) az is nehezítette, hogy első számú feladójukat, a korábban Kaposváron is megforduló Szabó Bencét nélkülözni kellett, akinek a helyére egy 16 éves fiatalember, Molnár Tamás lépett.

A dágiak a második szettben játszottak a legjobban, a játszma derekáig vezettek is, ám a házigazda 16–16-nál befogta őket, aztán döntött a frissesség, az erőnlét és a rutin. Végül megérdemelten nyertek a somogyországiak a derekasan küzdő vármegyebeli gárda ellen. A Dág vereségével maradt a tabella hetedik helyén.

Buzás Miklós: – Érvényesült a papírforma, annak viszont örülök, hogy mindenki játéklehetőséget kapott nálunk. Mi még nem vagyunk azon a szinten, hogy egy Kaposvár kaliberű gárdával versenyezzünk.