A rendezvényen a sportolók és edzőik mellett részt vett a TSC részéről többek között Sámuel Botond ügyvezető elnök, az egyesület elnökségi tagjai, sportvezetői és dolgozói, emellett a meghívottak között volt Szücsné Posztovics Ilona polgármester, Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője, a helyi önkormányzati képviselők, illetve az egyesület támogatói.

Sámuel Botond köszöntőjében elmondta, hogy a Tatabányai Sport Club a ‚70-es, ‚80-as években élte virágkorát, majd a rendszerváltozás időszakának túlélése és az azt követő útkeresés után ismét fejlődési pályára állt az egyesület, a sport ismét a helyére került a városban. Mint megtudtuk tőle, a TSC-nek jelenleg 15 szakosztálya és mintegy 1500 sportolója van, amely már-már a régi szép időket idézi és immár az eredmények is egyre jobbak.

– Célunk, hogy a 2024-es olimpián részt vehessen legalább egy, tatabányai színekben versenyző sportoló, 2028-ban pedig már ötkarikás érmet is remélünk – árulta el Sámuel Botond, aki a sikerek egyik kulcsának a helyi önkormányzat és a sportállamtitkárság támogatását tartja, utóbbival kiemelt stratégiai partnerként 2026-ig van szerződése az immár ismét az egyik legnagyobb vidéki egyesületnek számító TSC-nek. Az egyesület ügyvezető elnöke azt is kiemelte, hogy az önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően immár a TSC végzi az általa használt létesítmények üzemeltetését, ami ugyancsak nagy előrelépés az egyesület életében.

Sámuel Botond nyitóbeszéde után külön-külön köszöntötték azt a 18 sportolót és edzőiket, akik idén nemzetközi szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Legjobb idei eredményeik felsorolása mellett mindegyikükről látható volt egy rövidfilm is, amelyben a sportolók idei évüket értékelték, emellett mindannyian egy könyvet és egy TSC-sálat kaptak ajándékba. A 18 meghívott, illetve edzőik közül mindössze négyen hiányoztak, igaz érthető indokkal: a paraatléta Luterán Petra már az Egyesült Államokban él, a vívó Muhari Eszter ugyanitt tanul, míg utóbbi edzője, László István jelenleg külföldön tartózkodik, ahogy Kovács László, Salamon Réka és Kovács Gergely mestere is.