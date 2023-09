Kézilabda, NB I. B, női, 4. forduló

FTC U19–Komárom VSE

Budapest, szombat, 16 óra.

A negyedik helyen álló Komárom az előző fordulóban szűkös kerettel ért el döntetlent Hajdúnánáson, így elveszítette százszázalékos mérlegét. A ferencvárosi fiatalok azonban "repesztenek", eddig mindhárom meccsüket megnyerve állnak a harmadik helyen, egy ponttal a KVSE előtt.

– A helyzetünk sajnos nem változott. Bár a betegségek szerencsére elmúltak a csapatnál, sajnos továbbra is sok a sérültünk, ráadásul az iskolai elfoglaltság is közbeszól, így jelen állás szerint kilenc mezőnyjátékossal és két kapussal vágunk neki a mérkőzésnek. Ellenfelünk fiatal, gyors, sokat futó csapat, amelynek nagyon erős az első sora, több játékosa az első csapatban is helyet kapott már. Ha a ki nem kényszerített hibáink számát csökkenteni tudjuk, lehet esélyünk. Teljes csapattal nem tartanék a mérkőzéstől, de így nagyon nehéz dolgunk lesz – nyilatkozta lapuknak Neukum Tamás, a Komárom vezetőedzője.