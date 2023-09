Kosárlabda, NB I. A, férfi, alapszakasz, 1. forduló DEAC–MVM-OSE Lions Debrecen, péntek, 18 óra.

Ma este az élvonalbeli oroszlányi kosárlabdacsapat is megkezdi a 2023–24-es bajnoki szezont. Simon Petrov vezetőedző a nyáron alaposan átalakuló (persze ez az ellenfélre is igaz) gárdájának első riválisa a DEAC lesz idegenben. A debreceni csapat az előző szezonban a hatodik helyen végzett az élvonalban, míg a Lions kilencedik lett, ez alapján a papírforma hazai sikert sejtet. A két csapat között egyébként volt egy játékoscsere az átigazolási időszakban, hiszen Debrecenből Gáspár Mátyás költözött Oroszlányra, míg Alekszej Carev fordított utat járt be. Igaz, utóbbi biztosan nem léphet pályára a mai mérkőzésen az MVM-OSE ellen, hiszen több hónapos kihagyással és műtéttel járó kézsérüléssel bajlódik, ami miatt fel is függesztették a szerződését a DEAC-nál.

– Azt gondolom hogy elég jól sikerült a felkészülés, mindent átvettünk, amit szerettünk volna. Sorban megérkeztek a játékosok is, volt ideje összeszokni a csapatnak, s úgy érzem, hogy készen állunk az első megmérettetésünkre. Debrecenbe utazunk, ellenfelünket pedig senkinek sem kell bemutatni, biztos vagyok benne, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, nagyon nehéz idegenbeli mérkőzés vár ránk a szezon kezdetén. Ennek ellenére viszont bizakodó vagyok, s bízom benne, hogy már az első fordulóban meg tudjuk mutatni, hogy milyen fából faragtak minket. Ez jó próba lesz arra, hogy lássuk, jelenleg milyen minőségben játszunk. A DEAC csapatának rendkívül tehetséges játékosokai vannak minden poszton, ezért fókuszált, intelligens és szívós védekezésre lesz szükségünk, és legfőképpen csapatként kell kosaraznunk ahhoz, hogy sikerrel járjunk ezen a mérkőzésen – nyilatkozta az első fordulós összecsapással kapcsolatban Simon Petrov.