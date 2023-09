Kézilabda NB I., férfi, 4. forduló MOL Tatabánya KC–Dabas KK Tatabánya, Multifunkcionális Sportcsarnok, péntek, 18.30.

A Kék Tigrisek azonban – ha lehet így fogalmazni – újabb revansra készülnek, mivel nehezen felejtenek. Ezt erősítette meg Tombor mester is esélylatolgatása során.

– Nagyon fájó volt a kupában elszenvedett vereség, különösen úgy, hogy előtte a Dabas még egyszer sem győzte le a Tatabányát. Éppen ezért most is „bosszúra szomjazunk”. Ám azt nem felejthetjük el, hogy ellenfelünk jó csapat. De az is elmondható riválisunkról, hogy meglehetősen kétarcúak, holott sikerült egyben tartaniuk a tavalyi gárdát és az FTC-től visszaigazolták Török Ádámot is – emelte ki a házigazdák szakvezetője.

A dabasiak a Fejér B.Á.L-Veszprém magabiztos, 34-29-es legyőzésével kezdték a szezont. Ezt követően kis híján a Balatonfüredet is meglepték, végül 31-30-ra alulmaradtak. De azt is írhatnánk, hogy a szerencsésebb alakulat nyert. Aztán az előző játéknapon a Csurgó vendégeskedett az OBO Arénában. A somogyországiak viszont egy félidő alatt eldöntöttek minden vitás kérdés, és jól elpáholták a házigazdákat (21-29)…

– Ezek után nehéz megtippelni, hogy mire képes az ellenfelünk, de mi magabiztos győzelemre készülünk – emelte ki Tombor Csaba. – A hiányzóink nagyjából ugyanazok lesznek, mint az előző fordulóban, Egerben. Igaz, most Bartucz és Pergel kisebb megfázással bajlódik, de remélem, pénteken tudják vállalni a játékot. Most úgy tűnik, hogy Topic október végén, az FTC elleni meccsen térhet vissza.