NB III., Észak-Nyugati csoport, 6. forduló Dorogi FC-Bicskei TC 1-1 (0-0) Dorog, vezette: Juhász B. (Urbán R., Cseresznyák Cs. Á.). Dorog: Tulipán – Nagyházi (Barna, 46.), Forgó G. (Selmeci, 46.), Tóth (Haás, 85.), Ferkó Á., Berkó (Bokán Barnabás, 46.), Harmat, Vígh (Ferkó M., 64.), Papp, Balla, Lénárth. Vezetőedző: Bekő Balázs. Bicske: Illés – Dankó (Varga B., 66.), Lakatos, Gaszner, Száhl, Varga Sz., Király, Sóron (Benke, 84.), Savanya (Molnár, 66.), Szalai (Fördős, 78.), Hirman. Vezetőedző: Csordás Csaba. Gólszerzők: Barna (59.), illetve Sóron (76. - büntetőből)

A Dorog az első vereségét követően hazai pályán szeretett volna javítani a Bicske ellen.

Az első félidőben nem volt elégedett Bekő Balázs a hazaiak játékával, így a szünetben hármat is cserélt, aminek meg is lett az eredménye, hiszen a csereként beálló Barna Gergő Ákos meg is szerezte a vezetést a hazaiaknak. Nem sokkal később azonban a Bicske is ráment az egyenlítésre, aminek szintén meglett az eredménye: Sóron Tibor büntetőjével egalizált a Bicske. Több gól már nem esett, így mindkét csapat sorozatban a negyedik győzelem nélküli meccsét hozta le.

A Dorog maradt a hetedik helyen.