„Minden szempontból jó verseny volt. Örülök, hogy az ötödik sikerem is megvan a PSL-ben. Valami hasonlót szerettem volna elérni az év elején” – kezdte értékelését Juhász Péter a tatabányai verseny után. A mádi erősember a lehetséges 60 pontból 54-et gyűjtött be, ezzel rendkívül magabiztos sikert ért el a cseh, szerb, szlovák és román versenyzőket is felvonultató, tizenkét fős mezőnyben, melyben ezúttal is egy másik magyar, Molnár Zsolt volt az első számú kihívója.

Az erősemberek gumiforgatásban, rönknyomásban, 400 kilós lengősúlycipelésben, felhúzásban és a szokásostól eltérő kőgolyópakolásban feszültek egymásnak, Juhász pedig ezúttal is leginkább kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhette a sikert.

„A számokat tekintve a gumiforgatással kezdtünk, ami jó volt az elejére, mert nem volt olyan nagy a súly. Cserébe viszont a nyolc ismétlés bőven adott lehetőséget hibázásra, azaz egyszerre kellett gyorsan és okosan forgatni. Azzal, hogy második lettem, elégedett vagyok, ahogy a rönknyomásnál is az voltam. Az viszont meglepetést jelentett, hogy megnyertem a lengősúlycipelést, mert nem éreztem igazán komfortosnak a számot. Azt hiszem, a többiek mind picit belehibáztak.”

Juhász Péter egyik vetélytársa, Molnár Zsolt

Fotó: Simo Béla / Forrás: Prémium Média & Sport Management Zrt.

Juhász már három szám után jelentős előnynek örvendett, hat ponttal vezetett Robert Marian előtt, s mint elárulta, a korábban mumusának számító felhúzásnál taktikázni készült emiatt...

„Megnéztem, mi az az ismétlésszám, ami a középmezőnyhöz elég lehet, hátha így minimálisat bukok az előnyömből. Aztán az első ismétlésnél éreztem, hogy jóval könnyebb a súly annál, mint amilyenre érzésre számítottam. Gyorsan elterveztem, nem fogom letenni hatnál, kihozom magamból a maximumot. Így jutottam tizenegy ismétlésig... Az utolsó számnak tízpontos előnnyel mentem neki, innen már tudtam, csak haza kell érni valahogy.”

Aztán a kőgolyópakolásnál így is kellemetlen meglepetésben volt része...

„Elkövettem egy pici hibát, mert nem abban a nadrágban álltam oda, amit ehhez a versenyszámhoz szoktam. A vakszos golyó pedig minden emelésnél odatapadt a nadrágomhoz. Szerettem volna azt is megnyerni, de úgy voltam vele, hat ismétlés ilyen körülmények közt méltó lezárása a napnak, és a közönséget is kellőképpen kiszolgálom vele” – összegezte versenyélményét Juhász Péter, aki végül nyolcpontos előnnyel nyert. A második helyet Molnár Zsolt (46 pont) szerezte meg, a harmadikat pedig a szlovákiai Patrik Uvacek (44 pont). Mindez azt jelenti, hogy Juhász összetettben átvette a vezetést az idényt lezáró nagydöntő előtt.

A Prémium Strongman League előszobájának számító PSL Hungary is a 6. fordulójához érkezett hétvégén. A szintén Tatabányán rendezett versenyt az előzetes erőviszonyokat átírva Gadó András nyerte meg, a rönknyomásnál nullázó, így rögvest a második versenyszámban komoly hátrányt összeszedő észak-komáromi Kontás Csaba előtt.