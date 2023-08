Talán nem árulunk el nagy titkot az olvasóinknak azzal, hogy Pest vármegyei első osztály jóval erősebb, mint a Komárom-Esztergom vármegyei. Utóbbihoz mondjuk még csak most fog hozzászagolni a Perbál, hiszen az előző szezont még a másodosztályban töltötte, mondjuk azt nagy fölénnyel nyerte. A harminc meccsen csak egy vereséget szenvedő perbáli klub játékoskeretében több ismerőst is találunk, hiszen Erős Oszkár korábban az Esztergom, Juhász Ákos és Bartos Márton pedig a Zsámbék játékosa volt. Másod-, és harmadosztályú rutinért sem kell messzire mennie a perbáli futballistáknak, hiszen Bayer Bence az NB II.-ben, Ayrton de Oliveira pedig az NB III.-ban húzott le éveket. A Tatai AC az előző szezont a harmadik helyen zárta, viszont kupaspecialista lett, hiszen az utóbbi két kiírást egyaránt Wéber Roland csapata nyerte, ráadásul a hírek szerint a nyári átigazolási szezonban sem tétlenkedtek, így az eddig is erős csapatot tovább erősítették. Nagy kérdés, hogy a Pest vármegyében újonccal mire megy az évek óta élcsapatnak számító vármegyei alakulatunk, de az biztos, hogy egy jó meccsre lehet számítani.

MOL Magyar Kupa, 1. forduló

Augusztus 6, vasárnap, 16:30

Perbál SC-Tatai AC