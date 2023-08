Ma hajnalban újabb tornára utazott el Tombor Csaba vezetőedző csapata. Az uticél, az francia kikötőváros Dunkerque, ahol a Plock-i Orlen-kupához hasonlóan, négyes tornát rendeznek. Az elmúlt négy hét történéseiről, a Kék Tigrisek előtt álló feladatokról a tatabányaiak szakvezetőjét kérdeztük.

– Jelentős intenzitású és mennyiségű munkát végez a társaság – emelte ki Tombor Csaba. – De erre szükség van, hiszen most tudjuk modellezni azt a terhelést, amely októberben, novemberben a bajnokságban éri majd a játékosaimat. Jó példa erre az elmúlt bő egy hét, amikor megmérkőztünk a Telekom Veszprémmel, az Lengyelországban a német Lipcsével és a francia Dunkerque-kel.

A kemény próbatételt kifejezetten jól állta a Tatabánya. Csak egy gondolat erejéig érdemes feleleveníteni a közelmúlt ellenfeleit és eredményeit, hogy a szurkolók is értékeljék a csapat produkcióját. Íme: Telekom Veszprém – MOL Tatabánya KC 31-29; SC DHfK Leipzig–MOL Tatabánya KC 33-31, MOL Tatabánya KC–USDK Dunkerque 33-28 (19-9).

– Jó állapotban vagyunk – hangsúlyozta a vezetőedző. – Ám a további felkészülési meccseinket is a játékban, az összjátékban történő előrelépésre szeretnénk ki- és felhasználni. Enomoto és Vajda Huba már több lehetőséget is kapott. Krakovszki Bence, a junior világbajnokságon szerzett sérüléséből a felépüléshez még legalább egy hónap szükséges. Dzsamali is itthon marad, ő nem érte még utol magát, ezen kell dolgoznia. Beállósunkra, Petar Topicra viszont október vége előtt aligha számíthatunk. Marast és Obradovicsot sem visszük magunkkal, kisebb sérüléseik vannak, ezért inkább pihentetjük őket. Ellenben Juhász Ádám már velünk tarthat Franciaországba, és bizonyos részfeladatokat már szeretnénk is rábízni...

A Dunkerque-i négyes tornán a házigazdák és a Tatabánya mellett a dán TTH Holstebro és a francia PAUC ( Pays d'Aix Université Club) gárdája lép pályára. A Kék Tigrisek szombaton, 19 órától a PAUC ellen mérkőznek. A győztes jut a fináléba, a vesztes a harmadik helyért játszhat. A bronzmeccset vasárnap 16 órakor vívják, a döntőt pedig 18 órától.