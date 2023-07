A mezőnyben szerepel Bartók Donát csapata, a svájci bajnok Kadetten Schaffhausen; Lukács Péter együttese, a norvég Elverum HB; Rosta Miklós klubja, a román bajnok Dinamo Bucuresti; Palasics Kristóf csapata, a spanyol CB Ciudad de Logrono, valamint a szintén magyar válogatott Sunajko Stefan együttese, az Európa-kupa-győztes, szerb bajnok RK Vojvodina is. A mérkőzésekre október közepétől december elejéig kerül sor, mind a nyolc csoportból az első két helyezett jut a középdöntőbe, onnan az elsők a negyeddöntőbe, a második és harmadik helyezettek a rájátszás első fordulójába kerülnek.

Az EHF Európa Liga bécsi sorsolásán kiderült, hogy a második kalapba került MOL Tatabánya KC a H-jelű csoportban kezdi majd meg, október 17-én, a nemzetközi porondon a kupaküzdelmeket. A Bányász riválisai a Sporting CP (portugál), a KGHM Chrobry Glogow (lengyel) lesznek, valamint a román CSM Constanta és a spanyol Fraikin BM Granolleros selejtező mérkőzés győztese. Az ellenfelekről edzőt, sportvezetőt és játékost is megkérdeztünk a Kék Tigriseknél.

- Mint minden sorsolásnál, elmondható most is, kaphattunk volna nehezebb és valamivel könnyebb ellenfeleket – emelte Kontra Zsolt, a Tatabánya technikai vezetője. – Teszem hozzá, ezen a szinte már könnyű rivális, mint olyan, nincs. Most úgy tűnik, hogy elég kiegyenlítettek az erőviszonyok a négyesen belül. Az esélylatolgatás ennek ellenére még nagyon korai lenne, hiszen nem ismerjük behatóan az ellenfeleket, sőt, egyelőre a saját csapatunkat sem tudjuk, mire képes.

Sibalin Jakab edző, Tombor Csaba szakvezető jobbkeze is azt hangsúlyozta egyebek mellett, hogy könnyű csapatokra itt már senki nem számíthat.

- Ám az a véleményem, hogy olyan csoportba kerültünk, amelyben van keresni valónk – mondta. – A Sporting tűnik a legerősebbnek, de a spanyol Granolleros tavaly éppen az EL-ben játszott döntőt. Azaz egyik „kihívónkra” sem legyinthetünk, bár tudjuk, van erősebb kvartett is a miénknél, ahol francia és, vagy német együttesek „fűszerezik” az erőviszonyokat. A csoportbeosztás előtt, ha lehet így fogalmazni, az volt a célunk, hogy legyen esélyünk a továbbjutásra. Azt hiszem, ez meglett…

Székely Márton, a Kék Tigrisek klasszis, válogatott kapusa arról szólt, hogy már nagyon várják a bajnoki nyitányt és az Európa Liga kezdetét is.

- Mindegyikünk abban bízik, hogy addigra megfelelően felkészültek leszünk – jegyezte meg a hálóőr. – Bízom benne, hogy senki nem lesz sérült. A „beosztásunkról” csak annyit, hogy vannak halálcsoportok és vannak erős csoportok. A Tatabánya ez utóbbiba került, amelyben elérhető a továbbjutást érő első két helyezés egyike.