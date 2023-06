Ahogyan arról beszámoltunk, szerda délután a tatai várban névszponzorációs szerződést kötött egymással a Tatai Vívó Sport Egyesület és a Tom-Ferr Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Az ünnepélyes rendezvényen a tatai klub tagjai is részt vettek a legfiatalabb vívóktól az edzői stábig. Természetesen tiszteletét tette a klub élversenyzője, a magyar női párbajtőr-ranglista vezetője, Kun Anna is, aki kifejezte örömét, hogy az egyesület biztos háttérre lelt. Anna beszélt a közeljövő terveiről is:

– Csütörtökön utazunk Plovdivba az egyéni Európa-bajnokságra, ahol az éremszerzéssel lennék igazán elégedett. Ezt követően az Európa Játékokon veszünk részt Krakkóban, ahol az egyéni mellett csapatverseny is lesz. Számunkra jelenleg az utóbbi a fontosabb, hiszen ennek az eredménye beleszámít az olimpiai kvalifikációba – tudtuk meg a kiváló párbajtőrözőtől, aki eddig két olimpiai kvalifikációs versenyen vett részt: Caliban a 16 között búcsúzott, Fudzsejrában pedig harmadik lett, de a jövő évi olimpiáig még nem tekint. – Mindig a következő verseny lebeg a szemem előtt, az olimpiáig pedig lesz még világ- és Európa-bajnokság, valamint több világkupa-verseny is.