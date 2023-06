A Suzuki Arénában megtartott rendezvényen Bakos Norbert, az esztergomi önkormányzat kommunikációs referense köszöntötte a jelenlévőket, majd bemutatta az új szakmai stábot. A korábbi vezetőedző, Mezőségi Irén mostantól kezdve technikai vezetőként segíti az NBII-es csapat fejlődését. Szucsánszki Zita magyar válogatott kézilabdázó lesz az erőnléti edző, Karvalics Tamás tölti be a vezetőedzői posztot, míg a Ferencváros felnőtt női csapatát 2008-tól tizenöt éven át irányító – az FTC-vel kétszeres KEK-győztes és egyszeres Bajnokok ligája-döntős Elek Gábor – szakmai igazgatóként vállalt szerepet.

Elhangzott, hogy az Esztergomi Vitézek éppen negyven éve, 1983-ban alakult meg munkahelyi, baráti társaságból. A klub alapítója és vezetője Neuzer András, kinek köszönhetően a négy évtized alatt ötezer ember ismerhette meg a rögbit, mint sportágat és irányításával az egyesület hazánk egyik legkiemelkedőbb rögbi klubjává vált.

Az esztergomi kézilabda múltja bő hatvan évre vezethető vissza, a legsikeresebb időszaka 90-es évek második felétől, a 2004/2005-ös szezonig tartott. A legendás edző, Laurencz László nevével fémjelzett alakulat legnagyobb sikere az NBI-ben elért ötödik hely volt. 2015-ben aztán az Esztergomi Vitézek révén éledt újjá a kézilabda a városban.

Bakos Norbert ismertette, hogy a mostani időszak a felvirágoztatásé lesz, a klub ugyanis komoly célokat tűzött ki. Az elmúlt években a stabil egyesületi háttérhez több támogató is csatlakozott, a rögbi és a kézilabda mellett labdarúgó öregfiúk alakulat is működik az Esztergomi Vitézek berkein belül. Továbbá az atlétika és fitnesz, a röplabda és új szakosztályként a floorball szerelmeseit is összefogják. Hozzátette: a klub sikere annak is köszönhető, hogy a sportcsarnok, a szabadtéri és fedett pályák és a konditerem révén megfelelő infrastruktúra áll rendelkezésre.

Elek Gábor nagy ambíciókkal és tervekkel érkezett a klubhoz

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

Az egyesület bemutatkozó videója után Neuzer András mondott beszédet, aki köszöntötte az első sorban helyet foglaló Hernádi Ádám polgármestert, illetve a támogatók képviseletében megjelent személyeket. Kijelentette, hogy a kézilabdában profizmus nélkül nem lehet előre lépni, a nagy célokat csak úgy lehet elérni, ha megtalálják az odavezető utakat. Hozzátette: az a terv, hogy Esztergomnak sikeres csapata legyen, amit csak minőségi szakmai munkával lehet elérni. Ha ez sikerül, akkor eljönnek majd az eredmények és ha eljutnak az NBI-be, akkor élvonalbeli klubként támogatókat is fognak majd találni.

Három pillérre építik a csapat jövőjét Az egyesület elnöke arról is beszélt, hogy tapasztalt vezetők végezzék a szakmai munkát, mellette kell, hogy a város részéről legyen egy befogadó közösség, továbbá a minőségi sporthoz szükség van anyagi forrásokra is. Végül úgy fogalmazott: a városi cégekkel, külső támogatókkal, szimpatizánsokkal együtt megteremtették azt a hátteret, ami az NBI-ben való szereplésnek a belépőjegye.

Elek Gábor elmondta, hogy az Ferencvárostól való békés távozása után Neuzer András egy közös ismerősük által kereste meg őt és érdekelte az esztergomi lehetőség, ugyanis őt az építkezés jobban érdekli, mint a felújítás, nagy perspektívát lát az esztergomi csapatban. Kijelentette, hogy meg kell mindenkinek találni a szerepét a kialakítandó rendszerben és utána tervezhetik meg a szükséges edzésszámokat és felkészülést. Véleménye szerint Esztergom környékét a kézilabda szempontjából egyesíteni kellene és arra kívánnak törekedni, hogy a fiatal tehetségeket itt tartsák a régióban.

A szakmai igazgató a sajtó képviselőinek egyúttal azt is elmondta, hogy nagy örömmel érkezett Esztergomba és bár egy kicsit belefáradt az elmúlt tizenöt esztendőbe, örül annak, hogy bár kicsit másabb szerepkörben, de a kézilabda berkein belül dolgozhat tovább.