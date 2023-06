Arról, hogy a 11-i versenynapon is érvényben lesz-e az esőprotokoll, 10-én este döntenek majd. Az eredményeket viszont online is lehet követni. Fontos azonban tudni, hogy szombaton útlezárásra is kell számítani, a versenyzők ugyanis a tatai edzőtáborból az Öreg-tóra is lemennek és megkerülik azt, mielőtt visszatérnek a versenyközpontba. A Baji út, Vértesszőlősi út és a Wass Albert utca kereszteződéseiben, szakaszosan fogják lezárni az utat, 8:30-ról, amíg tart a verseny.

Az első versenyzők 8:30-kor rajtolnak majd, nyolcas csoportban, az utolsó ilyen kör pedig 15:15-kor indul a tervek szerint.