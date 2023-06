Csütörtökön 17 órakor a hivatalos megnyitóval kezdetét veszi a 2023-as OCR Európa-bajnokság, amelynek Tata ad otthont. A mezőnyben összesen 256 magyar induló lesz. Az Eb-n egyébként 31 ország 1500 sportolója vesz részt. A magyar zászlóval Endrész Csaba és Szarka Tünde képviseletében vonul majd be a csapat.

Mint arról már beszámoltunk, ez az első OCR Eb azóta, hogy a Nemzetközi Öttusa Szövetség döntött, hogy az öttusában a lovaglást az OCR akadályfutó verseny fogja felváltani, fokozatosan. A felnőtteknek a 2024-es párizsi olimpián még lesz lovaglás, viszont a 22 év alatti, fiatal öttusázóknak már idén is az OCR szerepel a versenyeken a lovaglás helyett. A tervek szerint a 2028-as Los Angeles-i olimpián már a felnőttek is át fognak térni az OCR-re. Ugyancsak sporttörténelminek számít a tatai Eb abból a szempontból is, hogy ez lesz az első világverseny a sportág történetében, amelyen indulnak paraversenyzők is.

Az Eb sportprogramja

Június 9, péntek:

A 3 kilométeres táv Eb-futama (rajt: 8.30)

Az OCR 100 selejtezője (9-18 óra között)

Június 10, szombat

A 12 kilométeres táv Eb-futama (rajt: 8.30)

Az OCR 100 selejtezője (9-18 óra között)

Gyerekfutamok

Ezen a napon útlezárásra is kell számítani, a versenyzők ugyanis a tatai edzőtáborból az Öreg-tóra is lemennek és megkerülik azt, különböző akadályokat leküzdve, mielőtt visszatérnek a versenyközpontba. A vármegyei főkapitányságtól megtudtuk, hogy a Baji út, Vértesszőlősi út és a Wass Albert utca kereszteződéseiben, szakaszosan fogják lezárni az utat, 8:30-ról, amíg tart a verseny.

Június 11, vasárnap

OCR 100 döntő (13.00-tól)