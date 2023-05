Május 20-án szombaton a 89. Tatai Tófutáson nem csak mozogni, de jótékonykodni is lehet. Ahogy arról az Önkéntesség Tatáért Egyesület beszámolt, ők maguk is futócipőt húznak az eseményen, de adományokkal is lehet segíteni Bernáth Attila gyógyulását a helyszínen, az új kajakháznál, 9 és 12 óra között. Mindehhez a lehetőséget a tófutást szervező Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd SE biztosította nekik. A versenyen egyébként 500 métertől 42 kilométerig, több távon indulnak majd a futók.

Bernáth Attila 2005-ben, császármetszéssel született, a 28. terhességi hétben. Az akkor mindössze másfél kilós babát lélegeztetni kellett, inkubátorba került, ahol heteket töltött, tovább lélegeztették, táplálták, gyógykezelték, megmentették az életét, de már a kórházban kiderült, hogy izomtónus-eloszlási zavara van. Szakápoló édesanyjával és idősebb tetsvérével Tatán, egy negyedik emeleti, lift nélküli lakásban él most. Most egy intenzív terápia előtt áll, és erre gyűjtenek támogatást az önkéntesek, illetve azok, akik csatlakoznak hozzájzk. A költséges kezelés sok alkalomból, intenzív és emlékeztető szakaszokból áll, sokszor kell ismételni, hogy a kívánt eredményt elérhessék.

Korábban Dr. Nazarov már megműtötte, 20 metszést ejtett a testén, és a műtét optimális eredményének elérésében segített a STEPS, személyre szabott, fokozatosan felépített terápiájával. A folyamatos fejlesztés nagyon fontos, hogy ne romoljon az állapota, hanem fejlődjön.

Mindemellett az önkéntesek az áprilisi fotóslicit után újabb jótékonysági aukciót is hirdettek a fiút segítendő. Farkas László Dániel grafikusdiák felajánlására a szervezet Facebook-oldalán, kommentben lehet licitálni, június elsején éjfélig.