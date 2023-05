A Koppánymonostor a Tátot fogadta egy már tét nélküli meccsen, és végül kiütötte ellenfelét. Az első félidőben már három gól volt a különbség, a vége pedig nyolc lett, így a biztos ezüstös Koppánymonostor nagy verést mért a biztos hatodik Tátra.

Parázs mérkőzés volt Vértessomlón, ahová a bajnok Nyergesújfalu látogatott. A vendégeknél már a nyolcadik percben kapust kellett cserélni, a 34. minutumban pedig emberelőnybe került a Vértessomló, de addigra már vezetett Darabos Gábor csapata. A szünet után aztán kilenc emberre fogyatkozott a Nyergesújfalu, a Vértessomló pedig egyenlíteni tudott, aztán még egy büntetőt is kihagyott. A maradék játékidőben nem tudott a Vértessomló további gólt szerezni, így maradt a döntetlen, Kovács Krisztián pedig döntetlennel búcsúzott a somlóiaktól.

Ennek az eredménynek a Tata örülhetett a legjobban, hiszen óriási meccsen sikerült győznie a Bábolna ellen, így Wéber Roland csapata hatalmasat lépett a dobogó felé. A vezetés már a nyolcadik percben megvolt a tataiaknak, viszont a Bábolna három gólt is rúgott az első félidőben, így ekkor nagyon messze volt a tataiaktól a dobogó. A szünet után viszont dominálni tudott a házigazda, így kiegyenlített, a vezetést a 82. percben szerezte meg. Ekkor viszont a Bábolna is egyenlíteni tudott, méghozzá a szezonban kapusként játszó Szabó Bálint góljával, aki most a mezőnyben játszott csereként. A 91. percben esett gól után úgy nézett ki, hogy döntetlen lesz a vége, de Zuggó két perccel később eldöntötte a három pont sorsát, így 5-4-re nyert a Tata.



Az alsóházban sem fukarkodtak a gólokkal. Az Almásfüzitő nagyon simán nyert hazai pályán a Környe ellen 6-0-ra, Nagy Bálint mesterhármast szerzett a találkozón.

A hetedik helyért folyó harcban a Kecskéd legyőzte az Esztergomot 3-0-ra, így ez a pozíció az utolsó fordulóban talál majd gazdára. A vendégeknél beállt a mindössze 16 éves Túróczi Máté, akinek ez volt az első felnőtt mérkőzése.

A legtöbb gól Sárisápon esett, ahová a Vértesszőlős látogatott. A félidőben már 3-0-ra ment a hazai gárda, a vége 6-2 lett, a csereként beállt rutinos Janetka Zoltán két gólt is szerzett a párharc során.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, rájátszás, felsőház, 4. forduló

Koppánymonostori SE–DG Tát SE 8-0 (3-0)

Koppánymonostor, vezette: Derecskei B. (Fekete B., Patócs D.).

Koppánymonostor: Vicena – Hegedűs (Csapó, 58.), Bilkó, Venczel, Sinkó, Jóna (Dávid, 59.), Dombi, Simonka, Valkó G., Fodor, Korcsok. Vezetőedző: Vigh László.

Tát: Koller – Gágó, Rábl, Farkas, Tirpák, Varga, Dékány, Jámbor, Szabó, Páldi, Kovács. Vezetőedző: Szabó Attila.

Gólszerzők: Fodor (16., 46., 52., 86.), Sinkó (30.), Dombi (39.), Bilkó (48.), Csapó (62.).

Jók: mindenki, illetve senki.

Vigh László: – Büszke vagyok a csapatomra, kellőképpen motiváltak voltak, a nehézségeink ellenére szép focit játszottuk. Szeretnénk megköszönni a szurkolóinknak a buzdítást, és várjuk őket Nyergesújfalura is!

Szabó Attila: – Sajnos nem voltak túl jók az előjelek. Öt játékosunk sérülés ketten pedig eltiltás miatt hiányoztak a keretből, és így csak 11 játékossal tudtunk elutazni. Bízom benne, hogy a szerdai kupaelődöntőre már jobb lesz a helyzetünk.

Vértessomlói KSK–Nyerges­újfalu SE 1-1 (0-1)

Vértessomló, vezette: Szeibert P. (Farkas B., Faragó Gy.).

Vértessomló: Kalmár – Tóth, Éliás, Erdei, Koller, Pető, Kacz (Igó, 81.), Batin, Kovács K., Dobbelaere, Balogh. Vezetőedző: Nagy Géza.

Nyergesújfalu: Erős (Borsiczki, 8.) – Kozák, Molnár Á., Fellegi, Cseh, Hajnal (Motuz, 73.), Tóth (Szoboszlai, 64.), Antal (Balogh, 21.), Molnár A., Raffai (Farkas, 85.), Manga M. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Gólszerzők: Dobbelaere (65.), illetve Hajnal (23.).

Kiállítva: Molnár Á. (34.), Manga M. (64.) – mindkettő Nyergesújfalu.

Jók: mindenki, illetve Borsiczki, Cseh, Raffai.

Nagy Géza: – Sportszerű mérkőzésnek indult, parázs hangulatban zárult. Örülök, hogy a mezőny legjobbjaként játszó Kovács Krisztián búcsúmeccsén pontot szereztünk a bajnok ellen.

Darabos Gábor: – Ma a pályán több futball is lehetett volna, de a sérülések, valamint a két kiállítás és a kilenc sárga lap feszülté tette a mérkőzést. A döntetlennel bebiztosítottuk az első helyünket.

Tatai AC–Bábolnai SE 5-4 (1-3)

Tata, vezette: Katona B. M. (Gabala Zs., Derecskei B.).

Tata: Csákány – Felső, Mészáros L. (Kisék, 75.), Zuggó, Mészáros D. (Méhész, 85.), Martonfi, Bogár (Visnyovszki, 46.), Györgykovács, Széles (Koronczi, 72.), Máté-Kovács, Hauzer (Suhai, 52.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Bábolna: Varga Á. – Szabó Á., Soha, Czeglédi, Hajnal K. (Varga, 75.), Szendi (Takács K., 65.), Németh (Szabó B., 69.), Kiss, Bognár, Lanzendorfen, Végh. Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Mészáros D. (8.), Suhai (59.), Zuggó (63., 93.), Martonfi (82.), illetve Soha (18.), Lanzendorfen (23.), Hajnal K. (44.), Szabó B. (91.).

Jók: Zuggó, Máté-Kovács, Martonfi, Suhai, Visnyovszki, illetve Czeglédi, Végh.

Wéber Roland: – Az első félidőt átaludtuk, pedig a kezünkbe volt a vezetés. A szünetben rendet raktunk a fejekben, és a második félidőben úgy játszottunk, ahogy elvárható a csapattól. Régen éltem át ilyen izgalmas végjátékot. A győzelmünk megérdemelt, mert jobban akartunk és többet tettünk érte. Jobbulást kívánunk Németh Zsombornak!

Józsa Péter: – Mindenkinek megvan a maga felelőssége, így az enyém is. Nem szabad a második félidőben ilyen arányú vereséget szenvedni.

Alsóház, 4. forduló

Almásfüzitői SC–Környe SE 6-0 (2-0)

Almásfüzitő, vezette: Hegedüs R. (Fekete B., Patócs D.).

Almásfüzitő: Farris – Berlik, Bombicz, Kuzma, Kiss (Galambos, 61.), Sárközi, Makszimcsuk (Bihari, 61.), Nagy (Kohár, 89.), Németh (Hajnal, 65.), Soós, Egri. Vezetőedző: Szalai Gábor.

Környe: Bódis – Mig, Zelenai, Stefán, Szerencse D., Veres (Bihari, 76.), Szabó, Nádudvari D., Szekeres, Nádudvari Á., Igaz (Baliga, 46.). Játékos-edző: Zelenai Erik.

Gólszerzők: Bombicz (3.- büntetőből), Nagy (29., 68., 86.), Sárközi (58.), Egri (79. - büntetőből).

Jók: mindenki, illetve senki.

Szalai Gábor: – Nem gazdálkodtunk jól a helyzeteinkkel, de így is meggyőző fölénnyel tudtunk nyerni. Gratulálok a csapatomnak a sikerhez!

Zelenai Erik: – Nagyon várjuk a végét…

Wati-Kecskéd KSK–FC Esztergom 3-0 (3-0)

Kecskéd, vezette: Vojvoda M. (Udvardi K., Kiss D.).

Kecskéd: Véber – Berki, Fábián, Gyenes (Schmidt G., 46.), Vadkerti, Schmidt L. (Plotár, 46.), Greskó (Harsányi, 66.), Kovács (Neckernusz, 46.), Tomayer, Balogh, Polovicz (Czékmány, 66.). Vezetőedző: Linczmaier László.

Esztergom: Monori – Németh, Faragó B., Várszegi B., Faragó M., Bereczki (Túróczi, 60.), Dobos, Sándor, Bokros, Barlangi, Rigler. Vezetőedző: Spóner József.

Gólszerzők: Vadkerti (18.), Polovicz (22.), Berki (40.).

Kiállítva: Faragó M. (77.).

Jók: Schmidt L., Balogh, Berki, Vadkerti, illetve Monori, Faragó B., Bereczki, Túróczi, Németh.

Linczmaier László: – Majdnem tökéletesre sikerült a hazai szezonzáró. Jó játékkal és példamutató hozzáállással szolgáltuk ki a közönséget. Az egyetlen negatívum a második félidőben elpuskázott kilenc ziccerünk volt.

Spóner József: – Gratulálok az erősen felforgatott és megfiatalított csapatomnak az akaratért, és hogy kitették a szívüket a pályára. Sajnos nem tudtuk felállni a három elkerülhető kapott gólt követően.

Sárisápi BSE–Vértesszőlősi SE 6-2 (3-0)

Sárisáp, vezette: Kurali Z. (Uracs R., Balázs P.).

Sárisáp: Tőzsér – Cserven (Lőrincz, 46.), Guzsik (Dékay, 60.), Papp, Manger (Janetka, 46.), Válent, Farkas, Jurásek J. (Pozsonyi, 46.), Karcagi (Berkeszi, 60.), Yousif, Fekete. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Vértesszőlős: Kovács – Horváth, Müller, Polyák, Bognár, Dombai, Jónás, Keleti, Wágner, Tóth, Bencsik. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Gólszerzők: Manger (7.), Papp (28.), Yousif (45.), Janetka (52., 66.), Válent (78.), illetve Bognár (53.), Dombai (60.).

Jók: Janetka, Papp, Fekete, illetve mindenki.

Fenyvesi László: – Jól kezdtük a meccset, sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, amiből az első félidőben hármat ki is használtunk. A második félidővel elégedetlen vagyok, nem vettük kellően komolyan, ami megbosszulta magát. Hazai pályán tavasszal veretlenek maradtunk, 6 mérkőzésből 16 pontot szereztünk, amihez gratulálok játékosaimnak!

Tokaji Zsolt: – Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez.



A bajnokság állása:



1. Nyergesújfalu 26 20 3 3 80-31 63 2. K.monostor 26 17 8 1 88-18 59 3. Tata 26 15 3 8 77-43 48 4. Vértessomló 26 14 4 8 62-37 46 5. Bábolna 26 12 5 9 46-38 41 6. Tát 26 10 0 16 42-67 30 7. Esztergom 26 10 5 11 45-57 35 8. Kecskéd 26 10 4 12 49-53 34 9. Almásfüzitő 26 9 4 13 42-64 31 10. Sárisáp 26 8 6 12 47-51 27* 11. Vértesszőlős 26 4 4 18 40-93 16 12. Környe 26 3 2 21 33-99 11 * - Három pont levonva