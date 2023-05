Már csak három forduló van a megyei első osztály rájátszásából, és ez a hétvége talán minden eddiginél fontosabb, hiszen a Nyergesújfalu hazai környezetben ünnepelheti a bajnoki címet. Ehhez „csak” annyi a dolga, hogy hazai közönség előtt megveri a Tatai AC csapatát, hiszen azt követően már csak 2 forduló lesz a bajnokságból, és legalább hat pont az előnye. Mivel azonos pontszámnál a több győzelem számít, ezért a Koppánymonostor akkor sem érheti be Darabos Gáborékat, ha a Nyerges az utolsó két meccsét elveszíti, a Monostor pedig megnyeri. Ehhez persze első körben le kellene gyűrni a Tatát, ami nem lesz egyszerű feladat. Wéber Roland csapata a dobogó harmadik helyéért harcol, ráadásul a Nyergesújfalu három vereségéből kettőt a Tata ellen szenvedett el, így finoman szólva sem a Tata a Nyerges kedvenc ellenfele. Szeptemberben 3-2-re győzött a Tatai AC, februárban pedig 2-1-re, viszont a két csapat a MOL Magyar Kupában is összecsapott, ahol viszont a Nyerges­újfalu tudott diadalmaskodni. Sőt, egy évvel ezelőtt a Megyei Kupában ez a két csapat játszotta a döntőt, amit szintén a Tata nyert. Ez most nem ismétlődhet meg, ugyanis szerdán mindkét csapat pályán volt a kupában, de a Nyergesújfalu nagy meglepetésre kikapott a Tát csapatától, míg a Tata 9-2-re verte a Császár-Etét. Nem csak ez lesz rangadó a hétvégén, hiszen a második helyen álló Koppánymonostor fogadja a dobogóra hajtó, a Tatával azonos pontszámmal álló Vértessomlót. Nagy Géza alakulata az idény meglepetése, és a szezonban már rabolt pontot a Monostortól. Vigh Lászlóék szinte biztosan második helyen fognak végezni, ha győzni tud a Nyerges­újfalu. A felsőház harmadik meccse már nem bír sok téttel, a biztos ötödik Bábolna utazik a biztos hatodik Táthoz. Kettőjük között nyolc pont a különbség, a Bábolna pedig hét pontra van a dobogótól.

Az alsóházban sem beszélhetünk nagy téttel bíró mérkőzésekről, hiszen maximum egy-két helycsere elképzelhető. Az Esztergom bebiztosíthatja a hetedik helyét, amennyiben nyer a Sárisáp elleni rangadón. A két csapat között elég nagy az átfedés, ami a játékoskeretet illeti, így nagy meglepetést nem tudnak okozni egymásnak. Az idei két randevújuk egyaránt döntetlennel ért véget, ez most sem elképzelhetetlen. A Kecskéd jelenleg a nyolcadik helyen áll, azonos pontszámmal a kilencedik Almásfüzitővel. A két csapat idei teljesítménye tehát nagyon hasonló, így ez a párharc döntheti el a jobb helyezést. A mögöttünk tudott egymás elleni párharcaikon összesen 3 gól esett, egyszer 1-0-ra győzött a Füzitő, egyszer pedig 1-1 lett a végeredmény. Ha van a sereghajtó Környének kedvenc ellenfele, akkor az mindenképpen a Vértesszőlős, hiszen a nyolc megszerzett pontból négyet, azaz a felét a Vértesszőlős ellen szerezte meg. Legutóbb áprilisban találkoztak, akkor a Környe 2-0-ra nyert. A sereghajtó és az utolsó előtti között nyolc pont a differencia, így egy környei sikerrel is még nagyon messze lenne az előzés, de a matematikai esély még megmaradna rá.





Eurotrade Solar Megyei I. osztály, rájátszás, felsőház, 3. forduló



Május 14., vasárnap, 17 óra

Nyergesújfalu SE-Tatai AC

Darabos Gábor, a Nyergesújfalu vezetőedzője: – Egy bajnokság véghajrájában, ha bajnok akarsz lenni, akkor nem számolgatni, hanem nyerni kell!

Koppánymonostor SE- Vértessomlói KSK

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: – A Somló ellen soha nem könnyű, bizonyították az elmúlt időszakban. Nem a legjobbak az előjelek, de megpróbáltuk a fejeket rendbe tenni. A keddi edzésünkön ezzel foglalkoztunk leginkább, szerdán pedig már jobban is nézett ki a tréning.

DG Tát SE-Bábolnai SE

Szabó Attila, a Tát vezetőedzője: – Igen szűk kerettel vagyunk egyéb problémák miatt, és a szerdai kupaforduló nagyon sokat kivett a csapatból. Megpróbálunk regenerálódni és mindent beleadni továbbra is.



Eurotrade Solar Megyei I. osztály, rájátszás, alsóház, 3. forduló



FC Esztergom-Sárisápi BSE

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: – Szeretnénk folytatni a pillanatnyi jó formánkat, és egy jó mérkőzést játszani a Sárisáp ellen.

Almásfüzitői SC-Wati- Kecskéd KSK

Szalai Gábor, az Almásfüzitő vezetőedzője: – Szokásosan hajtós mérkőzésre számítok, ahogy az előző kettő Kecskéd elleni is az volt. Szeretnénk hazai közönségünk előtt lépést tenni a nyolcadik hely felé.

Környe SE-Vértesszőlősi SE

Zelenai Erik, a Környe játékos-edzője: – Szerdán sajnos nem sikerült nyernünk, de a hozzáállás és a játék is rendben volt. Remélem ez vasárnap is így lesz. Bizakodva várom a mérkőzést.