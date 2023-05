A megyei első osztály idei szezonja véget ért, és az utolsó körben már nem is nagyon volt minek eldőlnie. Egyedül a dobogó legalsó foka nem dőlt el még matematikailag a fordulót megelőzően, ám végül a Tata húzta be a bronzérmet. Nem volt ez olyan egyszerű, hiszen ugyan hiába nyert viszonylag simán szerdán a Tát ellen a Tata, a szombati találkozó egészen más volt. A hazaiaktól Varga, a vendégektől Mártonfi duplázott, ám utóbbi végül elérte a mesterhármast a 80. percben (az elsőt az 1. percben szerezte), így végül a Tata 3-2-re nyert. A Tátnál ez volt Szabó Attila utolsó mérkőzése a kispadon, így ő vereséggel búcsúzott, ám így is büszke lehet, hiszen bevezette csapatát a rájátszás felsőházába. A Tata számára még nem jött el a pihenés ideje, hiszen június 3-án a Vármegyei Kupa döntőjében érdekelt lesz még, ahol a Lábatlan lesz az ellenfél. A már biztosan bajnok Nyergesújfalu már az első félidőben eldöntötte az ezüstérmes Koppánymonostor elleni derbit. Sokáig úgy festett, hogy ez a meccs döntheti el az aranyérmet, de idő közben a Koppánymonostor annyi pontot hullajtott, hogy Darabos Gábor csapata idő előtt ünnepelhette a bajnoki címet. Így aztán a hazaiak győztes meccsel, otthon zárták a szezont, és mehettek bele az éjszakába – szigorúan aranyéremmel a nyakban. Bábolnára a Vértessomló utazott, és ahogy a szezonban már egyszer, úgy most is 0-0 lett a találkozó. A két csapat három mérkőzésén összesen egyébként egy gól esett, így a Bábolna három meccs alatt egyszer sem tudta bevenni a Vértessomló kapuját, de fordítva is csak egyszer történt ilyen. A találkozónak nem volt tétje, a Bábolna az ötödik, a Somló a negyedik helyen zárt.

Az alsóházban az Almásfüzitő nem állt ki az Esztergom ellen, így Spóner József csapata gyakorlatilag játék nélkül zárt a hetedik helyen. Aligha így tervezték… A Kecskéd viszont egy igazi fiesztával búcsúzott a szezontól Vértesszőlősön. Az első félidőben még szoros meccs volt, hiszen 1-0-s kecskédi vezetéssel cseréltek térfelet a csapatok, a 76. percben viszont már 7-0 volt az állás, így gyakorlatilag fél óra alatt hatot rúgott a Kecskéd. Így aztán nagy veréssel búcsúzott hazai pályán a Vértesszőlős a szezontól, és az utolsó körre átlépte a száz kapott gólt is. Ezt elmondhatja magáról a Környe is, hiszen négyet kapott a Sárisáptól hazai pályán, de legalább egy gólt begyötört. A Sárisáp tavaszra megemberelte magát az őszi teljesítményét követően. Érdesség, hogy az alsóházi rájátszásra a már 42 éves Janetka Zoltán új erőre kapott, hiszen hat gólt is szerzett, míg az alapszakaszban egyet sem. A Sárisápnál vélhetően ez volt Fenyvesi László mester utolsó meccs, hiszen csak erre a félszezonra vállalta a megbízatást. A csapat végül két alakulatot előzött meg, de a pályán szerzett pontok alapján az Almásfüzitőt is, de a Sárisáptól három pontot levontak, az utánpótlás miatt, így végül „csak” a 10. lett a gárda.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, rájátszás, felsőház, 5., utolsó forduló

Nyergesújfalu SE-Koppánymonostor SE 2-0 (2-0)

Nyergesújfalu, vezette: Kreitl T. (Hegedüs P., Jászberényi M.)

Nyergesújfalu: Borsiczki – Kozák, Cseh, Hajnal (Manga Zs., 71.), Tóth (Raffai, 59.), Vida, Farkas (Jakobi, 51.), Balogh, Szoboszlai (Motuz, 70.), Molnár A., Takács (Fellegi, 59.). Vezetőedző: Darabos Gábor.

Koppánymonostor: Boros – Egyed (Sinkó, 79.), Kalla (Dombi, 46.), Valkó M. (Alasztics, 81.), Schiller, Jóna (Sallai, 70.), Dávid, Simonka, Valkó G., Fodor (Venczel, 63.), Korcsok. Vezetőedző: Vigh László.

Gólszerzők: Molnár A. (5.), Vida (40.)

Jók: mindenki, illetve senki.

Darabos Gábor: - Fantasztikus és felemelő érzés ez a nap! Minden sportoló, sportvezető, edző álma, vágya, célja hogy egyszer bajnok legyen. Ma ez teljesült számunkra. Köszönetet szeretnék mondani csapatom nevében mindenkinek, azaz az egyesületen belül és kívül értünk dolgozó embernek, kollégáimnak, hűséges szurkolóinknak és lelkes szimpatizánsainknak is. A mai találkozón a számszerű végeredmény abszolút másodlagos volt, hiszen a lényeg, hogy mi emelhettük magasba a bajnoknak járó serleget, és a mi nyakunkba akasztották az aranyérmeket. Gratulálok a Koppánymonostor egész évi teljesítményéhez, és a bajnokságban elért második helyezéséhez.

Vigh László: - Kötelességből elmentünk a mérkőzésre… Nagyon büszke vagyok a csapatomra, ezt leszámítva egy vereségünk van. Ami munkát beletettek a srácok ebben az egy évben, az előtt le a kalappal. Nagyon sajnálom, hogy ez nem ért bajnoki címet, de tudom ennek is az okait. Büszke vagyok rájuk!

Bábolnai SE-Vértessomlói KSK 0-0

Bábolna, vezette: Katona B. M. (Kurali Z., Patócs D.)

Bábolna: Varga Á. – Varga B. J. (Takács B., 83.), Bognár, Kiss, Czeglédi, Takács K., Szendi, Hajnal K., Lanzendorfen, Szabó Á., Soha. Technikai vezető: Tornyos Ferenc.

Vértessomló: Kalmár – Tóth, Éliás, Eigner (Petőcz, 46.), Erdei (Avramia, 85.), Murányi (Igó, 46.), Batin, Kovács K., Kacz (Erl, 76.), Dobbelaere, Balogh. Vezetőedző: Nagy Géza.

Jók: Czeglédi, Varga Á., Takács K., illetve mindenki.

Tornyos Ferenc: - Egy küzdelmes mérkőzésen igazságos pontosztozkodás született. A sérült játékosaimnak és Józsa Péter vezetőedzőnknek jobbulást kívánunk! A megyénkben nagyon sokan ismerték Sipos Józsefet (Drogesz), aki sajnos elbúcsúzott az élők sorából.

Nagy Géza: - Egy bajnokságra való helyzetet hagytunk ki az első húsz percben. Onnantól kezdve kiegyenlítettebb lett a játék, mindkét háló megzördülhetett volna. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, hiszen történelmet írtunk ezzel a negyedik hellyel. Köszönöm az egész csapatnak a hozzáállását, küzdeni tudását. A megye legjobb szurkolótáborának is szurkolást.

DG Tát SE-Tatai AC 2-3 (1-2)

Tát, vezette: Farkas B. (Mihályi M., Faragó Gy.)

Tát: Koller – Gágó (Szabó, 48.), Rábl, Farkas, Varga, Dékány, Jámbor, Tillman, Budavári, Páldi (Iacobut, 69.), Chrompota. Vezetőedző: Szabó Attila.

Tata: Csákány – Méhész, Felső (Kisék, 86.), Mészáros L. (Szabó, 83.), Zuggó, Mészáros D. (Kiprich, 86.), Martonfi, Bogár (Koronczi, 64.), Visnyovszki (Putnoki, 72.), Széles, Máté-Kovács. Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Varga (34., 72.), illetve Martonfi (1., 43., 80.)

Jók: Farkas, Rábl, Varga, Tillman, illetve mindenki.

Szabó Attila: - Ezen a mérkőzésen tényleg csak nüanszon múlt a pontszerzés. Akarat, alázat és a tűz megvolt a srácokban, és összeségében a szezonnal elégedettek lehetünk, a kitűzött célt teljesítettük, a csapat a felsőházban végzett, és nem mellesleg a Magyar Kupa főtáblájára is felkerültünk. Szeretném a csapatnak megköszönni ezt a sikeres négy szezont, és szeretnék sok sikert kívánni az új kollégának.

Wéber Roland: - Mártonfi Máté mesterhármasával nyertünk. Ez volt a legfontosabb! A kitűzött célt elértük, harmadik lett csapatunk! Óriási köszönet jár mindenkinek! Szurkoló, támogató, vagy aki egy kicsit is hozzátett, szorított, szurkolt nekünk! Gratulálok a csapatnak, még egy kicsit kell kitartani és odatenni magunkat!

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, rájátszás, felsőház, 5., utolsó forduló

Vértesszőlősi SE-Wati-Kecskéd KSK 0-7 (0-1)

Vértesszőlős, vezette: Juhász D. (Urbanics Á., Péchy H. Ö.)

Vértesszőlős: Kovács (Dobrotka, 46.) – Horváth, Müller (Németh, 56.), Bognár, Dombai (Keleti, 46.), Jónás, Kocsis, Wágner, Tóth, Polyák, Bencsik. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Kecskéd: Grósz – Neckernusz, Fábián (Gyenes, 46.), Vadkerti, Schmidt L., Greskó, Plotár (Harsányi, 46.), Czékmány (Polovicz, 62.), Berki, Schmidt G., Balogh. Technikai vezető: Németh Tamás.

Gólszerzők: Czékmány (41., 54., 61.), Harsányi (47.), Polovicz (66.), Neckernusz (69.), Schmidt G. (76.)

Jók: senki, illetve mindenki.

Tokaji Zsolt: - Szégyen!

Németh Tamás: - Köszönjük azoknak, akik segítették az egész éves munkánkat!

Környe SE-Sárisápi BSE 1-4 (0-4)

Környe, vezette: Derecskei B. (Lovas G., Áy J. H.)

Környe: Bódis – Kerék, Mig (Tenk, 68.), Zelenai, Szerencse D., Patyi, Baliga (Kacz, 62.), Gyüre (Bihari, 80.), Szabó, Nádudvari Á., Igaz. Játékos-edző: Zelenai Erik.

Sárisáp: Sándor – Cserven, Guzsik (Pozsonyi, 46.), Papp (Bojtor, 46.), Manger (Tőzsér, 82.), Válent, Farkas (Jurásek K., 46.), Jurásek J. (Berkeszi, 46.), Yousik, Janetka, Fekete. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Gólszerzők: Nádudvari Á. (53.), illetve Guzsik (11., 36.), Janetka (14., 21.)

Jók: Szabó, Gyüre, Tenk, Kacz, Nádudvari illetve mindenki.

Zelenai Erik: - Fociztunk még utoljára egy jót. Több gólt is szerezhettünk volna, de így alakult. Jó pihenést kívánok mindenkinek!

Fenyvesi László: - Gratulálok csapatomnak a mai győzelemhez és a tavaszi szezonban elért eredményhez! Úgy gondolom, szép félszezont sikerült zárnunk, összességében nagyot léptünk előre!