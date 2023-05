A rájátszás harmadik fordulóját rendezték a hétvégén, és a tét igen nagy volt, hiszen a Nyergesújfalu egy győzelemmel bajnoki címet ünnepelhetett. A dobogóért harcoló Tata ezt igyekezett megakadályozni, nem is esélytelenül, hiszen a Nyerges bajnokin kétszer is kikapott már Wéber Roland csapatától ebben a szezonban. Zuggó János kétszer is vezetést szerzett a vendégeknek, majd 2-3 után is egalizálni tudott a Nyerges, aztán a találkozó utolsó két gólját már a hazaiak szerezték, így hiába vezetett háromszor is a Tata, végül a Nyergesújfalu nyerte a meccset, és ezzel a bajnokságot is. Éppen ezért hiába győzött hazai közönség előtt 2-0-ra a Koppánymonostor a Vértessomló ellen, nem ért el vele semmit, hiszen Vigh László csapata így csak a második helyen fogja zárni a bajnokságot. Az előbb említett két mérkőzés vesztese továbbra is azonos pontszámmal áll, így a maradék két meccsen dönthetik el, hogy melyikük lesz még dobogós. A Tát–Bábolna meccs már nem bírt túl nagy téttel, bár a Bábolna matematikailag még odaérhet a dobogóra. Most simán, 3-0-ra nyert a bábolnai csapat.

Az alsóházban a legnagyobb meglepetést a Környe okozta a Vértesszőlős legyőzésével, bár a részleteket vizsgálva nem is volt ez akkora szenzáció. Egyrészt a Környe a pontjai felét a Vértesszőlős ellen szerezte az alapszakaszban (nyolcból négyet), másrészt a Vértesszőlős annyira tartalékos volt, hogy a kezdőkapus a mezőnyben szerepelt, bár Zelenai Erikéknél is sok volt a hiányzó. A 17 éves Varga Dominik duplázni tudott, ráadásul a hazaiaknál egy olyan játékos is betalált, akinek első igazolását a meccs előtt két nappal készítették el, tehát még soha nem volt sehol labdarúgó. A 17 éves Baliga Ákos így tehát góllal mutatkozott be a felnőttek között, a Környe pedig 6-1-re nyert. A Kecskéd tét nélküli meccsen ütötte ki az Almásfüzitőt, így három pontra növelte előnyét vele szemben a tabellán, és még van esélye befogni az Esztergomot, hiszen Spóner József csapata hazai pályán kapott ki nagyon simán a Sárisáptól.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, Rájátszás, Felsőház, 3. forduló

Nyergesújfalu SE–Tatai AC 5-3 (2-3)

Nyergesújfalu, vezette: Linn K. (Mihályi M., Faragó Gy.).

Nyergesújfalu: Borsiczki – Kozák, Cseh, Hajnal (Manga Zs., 87.), Tóth (Antal, 80.), Farkas, Balogh, Szoboszlai (Motuz, 91.), Molnár A., Raffai (Vida, 84.), Manga M. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Tata: Szabó T. – Felső, Mészáros L., Zuggó, Mészáros D. (Koronczi, 84.), Martonfi, Bogár (Visnyovszki, 84.), Györgykovács, Széles, Máté-Kovács, Hauzer. Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Manga M. (7. - büntetőből), Kozák (23.), Cseh (58.), Hajnal (70.), Farkas (77.), illetve Zuggó (3., 19.), Kozák (öngól, 37.).

Jók: mindenki, illetve Máté-Kovács, Hauzer, Mészáros L., Széles.

Darabos Gábor: – Úgy gondolom, hogy az a csapat, amelyik háromszor vert helyzetből fel tud állni és meg tudja fordítani a mérkőzést, az megérdemli a bajnoki címet. Ez volt sorozatban tizedik győztes bajnoki mérkőzésünk. Gratulálok a srácoknak a bajnoki címhez!

Wéber Roland: – Jól játszottunk mégis kikaptunk. Sajnos a pontrúgásokat nem tudtuk lereagálni. Több volt ebben a mérkőzésben. Gratulálok a Nyergesnek a bajnoki címhez!

Koppánymonostori SE–Vértessomlói KSK 2-0 (2-0)

Koppánymonostor, vezette: Farkas B. (Hegedüs P., Áy J. H.).

Koppánymonostor: Boros – Egyed, Kalla, Hegedűs (Sallai, 78.), Bilkó (Alasztics, 85.), Schiller (Gelencsér, 41.), Jóna (Sinkó, 72.), Dávid, Valkó G., Fodor (Csapó, 91.), Korcsok. Vezetőedző: Vigh László.

Vértessomló: Kalmár – Tóth, Éliás, Eigner (Kovács L., 14.), Erdei, Koller, Pető, Kovács K., Kacz, Dobbelaere, Balogh. Vezetőedző: Nagy Géza.

Gólszerzők: Schiller (6.), Korcsok (16.).

Jók: Korcsok, Valkó G., Schiller, Egyed, illetve Tóth, Kacz, Éliás, Erdei.

Vigh László: – Nagyon sajnálom a csapatot, mert tudjuk, hogy már nem érhetjük el a célunkat. Nem gondoltam volna, hogy 25 mérkőzésen elszenvedett egy vereséggel nem mi fogjuk vezetni a tabellát. Nehéz lesz megtalálni a motivációt a hátralévő két mérkőzésre, de lelkiismeretesen fogunk pályára lépni a továbbiakban is. A lelkiismeretünk tiszta, mert nagyon sok munkát végeztünk el.

Nagy Géza: – Az első félidőben elkövetett hibáinkat szigorúan kihasználta a Koppánymonostor. A második félidő már teljesen elfogadható volt, partiban voltunk.

DG Tát SE–Bábolnai SE 0-3 (0-2)

Tát, vezette: Erdélyi D. (Kun P. A., Uracs R.).

Tát: Koller – Farkas, Tirpák, Varga, Dékány, Jámbor, Tillman, Iacobut (Budavári, 46.), Zoltai (Gágó, 77.), Páldi, Kovács. Vezetőedző: Szabó Attila.

Bábolna: Szabó B. – Szabó Á., Soha, Czeglédi, Szendi, Németh, Kiss (Takács B., 80.), Hajnal K. (Varga, 83.), Bognár, Lanzendorfen (Takács K., 73.), Végh. Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Czeglédi (13., 70.), Hajnal K. (34.).

Jók: Jámbor, illetve Végh, Lanzendorfen, Czeglédi.

Szabó Attila: – Szerda után sajnos nem tudtunk regenerálódni. A helyzeteink megvoltak, de rossz döntéseket hoztunk. Az akarattal, alázattal ismét nem volt gond.

Józsa Péter: – Irányítottuk a játékot, kihasználtuk a helyzeteinket. Úgy gondolom, hogy megérdemelt győzelmet arattunk.

Alsóház, 3. forduló

FC Esztergom–Sárisápi BSE 0-3 (0-1)

Esztergom, vezette: Szeibert P. (Jászberényi M., Gabala Zs.).

Esztergom: Órai – Faragó B., Tahon, Molnár, Dobos (Üveges, 71.), Bogárdi (Bereczki, 56.), Sándor, Bugjó, Bokros, Ódor, Kopányi. Vezetőedző: Spóner József.

Sárisáp: Sándor – Cserven (Tőzsér, 77.), Guzsik, Papp, Farkas (Jurásek K., 69.), Válent, Jurásek J., Yousif, Pozsonyi (Manger, 46.), Fekete (Dékay, 73.), Janetka (Karcagi, 63.). Vezetőedző: Fenyvesi László.

Gólszerzők: Yousif (7.), Janetka (47.), Manger (69.).

Jók: Molnár, Tahon, Ódor, Sándor, Kopányi, illetve mindenki.

Spóner József: – „Ha reggelig játszunk, akkor sem rúgunk gólt” című mérkőzés volt. Gratulálok a sárisápiaknak a megérdemelt győzelmükhöz, mert kegyetlenül kihasználták a lehetőségeiket…

Fenyvesi László: – Gratulálok a srácoknak, megérdemelten nyertünk az Esztergom otthonában.

Almásfüzitői SC-Wati-Kecskéd KSK 1-6 (1-3)

Almásfüzitő, vezette: Kurali Z. (Urbanics Á., Patócs D.).

Almásfüzitő: Bozori – Berlik, Kiss, Bombicz, Kuzma, Sárközi (Bihari, 60.), Farkas (Galambos, 52.), Makszimcsuk, Nagy (Szűcs, 46.), Németh (Hajnal, 70.), Egri (Schönenfeld, 78.). Vezetőedző: Szalai Gábor.

Kecskéd: Grósz – Neckernusz, Berki, Fábián, Balogh, Greskó, Plotár (Czékmány, 73.), Kovács (Gyenes, 73.), Tomayer, Schmidt G., Harsányi (Polovicz, 73.). Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Németh (37.), illetve Balogh (7.), Tomayer (32., 38., 56., 59.), Greskó (92.).

Jók: Kuzma, illetve mindenki.

Szalai Gábor: – Az irreális körülményekhez a Kecskéd alkalmazkodott jobban, amely ilyen arányban is megérdemelten nyert. Gratulálok az ellenfélnek a három ponthoz.

Linczmaier László: – Az utolsó három, immár tét nélküli meccset kísérletezésre, a jövő építésére használjuk. Ma ez be is jött, az irreális pályaviszonyok ellenére nagyon összeszedetten, lelkesen játszott csapatunk, kellett is a lelkeknek már egy ilyen siker. Az eddig zömében belső védőt játszó Tomayer Richárd centerként négy gólt szerzett. Gratulálok a fiúknak!

Környe SE–Vértesszőlősi SE 6-1 (3-0)

Környe, vezette: Derecskei B. (Péchy H. Ö., Fekete B.).

Környe: Bódis – Jónás R., Mig, Zelenai E., Szerencse D., Veres, Varga (Stefán, 46.), Szabó, Nádudvari D., Nádudvari Á. (Baliga, 69.), Igaz (Kacz, 64.). Játékos-edző: Zelenai Erik.

Vértesszőlős: Dobrotka – Wieszt (Rigó, 37.), Bognár, Kovács, Jónás, Nagy, Bencsik, Bogdán (Magyarics, 54.), Kocsis, Polyák, Tóth. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Gólszerzők: Veres (9.), Varga (29., 35.), Mig (72.), Baliga (75.), Jónás R. (80.), illetve Bognár (63.)

Jók: Varga, Kacz, illetve senki.

Zelenai Erik: – Voltak hiányzók mindkét oldalon. Egy küzdelmes meccsen időnként jól játszva megérdemelt győzelmet arattunk.

Tokaji Zsolt: – Az előjelek tükrében várható volt, hogy ez az eredmény születik. Köszönet azoknak a játékosoknak, akik eljöttek erre a mérkőzésre.

A bajnokság állása

1. Nyergesújfalu 25 20 2 3 79-30 62

2. K.monostor 25 16 8 1 80-18 56

3. Tata 25 14 3 8 72-39 45

4. Vértessomló 25 14 3 8 61-36 45

5. Bábolna 25 12 5 8 42-33 41

6. Tát 25 10 0 15 42-59 30

7. Esztergom 25 10 5 10 45-54 35

8. Kecskéd 25 9 4 12 46-53 31

9. Almásfüzitő 25 8 4 13 36-64 28

10. Sárisáp 25 7 6 12 41-49 24*

11. Vértesszőlős 25 4 4 17 38-87 16

12. Környe 25 3 2 20 33-93 11

* - Három pont levonva