A tatabányai színekben versenyző Muhari Eszter Kun Annával vívta a döntőt, ezúttal ezüstérem került a nyakába. A szintén tatabányai Gnám Tamara is ügyesen vívott, pedig könyöksérülés miatt folyamatosan jegelni kellett a karját. A nyolc közé jutásért vívott asszóban elfáradt a keze, így a 17. helyen zárt, de edzője szerint, ennél sokkal jobb eredményre is képes lett volna, ha a sérülés nem hátráltatja, hiszen szorgalmasan edz. Az ugyancsak tatabányai Büki Lili a harminckettőbe ezúttal már nem tudott bekerülni, kicsit elizgulta az asszóját. Pedig a legutóbbi Magyar Kupa fordulót ő nyerte, és a Kínában rendezett világkupán is szépen szerepelt. Csapattársuk, Salamon Réka szintén a legjobb hatvannégy között búcsúzott.

A tatabányai férfi párbajtőrözők közül Kovács Gergely és az osztrák válogatott Josef Mahringer vívtak kiemelkedően. Kovács Gergely a 14. helyen végzett, míg Mahringer 6. lett.