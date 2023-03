„Továbbra is igyekszünk megtalálni azokat a játékosokat, akikből a legütőképesebb csapat állhat össze az Eb-selejtezőkre, ezért a mostani összetartáson is kipróbálunk néhány új labdarúgót, akik az elmúlt időszakban jó teljesítménnyel hívták fel magukra a figyelmet – mondta az mlsz.hu-nak Gera Zoltán. – Kiemelten fontosnak tartjuk az erős csapategység kialakítását, ezért a válogatásnál nagy súllyal esnek latba a mentális tényezők is. Szeretnénk előrelépni az őszi játékunkhoz képest, ehhez ki kell javítanunk azokat a hibákat, amelyeket az előző mérkőzéseinken elkövettünk. Első ellenfelünket, a görögöket előrébb rangsorolják, mint a magyar válogatottat, ettől függetlenül idegenben is szeretnénk jó eredményt elérni ellenük, mint ahogyan négy nappal később a görögökéhez hasonló stílusban futballozó ciprusiak ellen is.”

A szövetségi edző öt újoncot hívott be a soron következő két találkozóra, Dúzs Gellért, Szujó Attila, Vas Gábor, Horváth Artúr és Szalai József is először öltheti magára a címeres mezt az U21-es korosztályban. A keretbe bekerült Hegyi Krisztián is, aki hétfőn először kapott meghívót az A-válogatottba, Marco Rossi és Gera megállapodása értelmében a kapus a görögországi meccsen az U21-eseket erősíti, majd a bolgárok elleni Eb-selejtezőre visszatér az A-válogatotthoz.

Közülük már rutinosnak mondhatja magát a Dorogi FC kapusa, Molnár Zsombor, aki ismét meghívót kapott Gera Zoltántól. Szalai József helyzete speciális, hiszen az NB I.-es Vasas játékosa, ám az angyalföldi klubnak kooperációs megállapodása van a Doroggal, így a hórihorgas center 12 alkalommal kezdő volt már az NB II.-ben szereplő klubnál, és három gólt szerzett.