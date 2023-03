A kényszermegoldás szülte taktika két szetten keresztül, ha nem is hibátlanul, de működött. Ez meg is nyugtatta a megyebeli gárdát, és azt a szettet, amelyet be kellett volna húzni a magabiztos győzelem érdekében, azt „elherdálta” a Dág, mert fölöslegesen könnyelműsködni kezdett…

Ezért, a negyedik felvonásra már egy belelkesedett Szolnok lépett pályára, amely oda is lépett a gázra. Ám a vendégek időkérése után, végül egy jó nyitássorozattal, a maguk javára fordították a játszmát és találkozót is.

Zirigh Balázs: – A centerünk nem érkezett haza, így kellett megpróbálnunk jó eredményt elérni. Ez végül sikerült is, de a harmadik szett elvesztését sajnálom…

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: Dág – Szolnok 2-0. A harmadik mérkőzést szerdán, Dágon vívják.